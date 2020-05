Con ‘Seguimos de pie’ Alexander Acha se solidariza

View this post on Instagram

¡Ya se estrenó #SeguimosDePie! (Den click al link en mi bio ▶️). Gracias a cada uno de mis amigos colegas que quisieron ser parte de este video y con ello apoyar a las familias mexicanas que más nos necesitan. Este es un video de todos. ¡Gracias de corazón! Cada reproducción en Youtube y plataformas digitales se traduce en paquetes de alimentos e higiene básica para las comunidades más afectadas en estos momentos, a través de @unkilodeayuda. Es muy fácil ayudar: ¡sólo hay que ver el video y compartirlo! #SeguimosDePie por ti, por mí, por México. Espero que les guste. Me encanta leer sus comentarios. ¡Ánimo y Dios los bendiga! @adalramones @aidacuevasoficial @alexlora_eltri @anabarbaramusic @axel.muniz @dulcemaria @edithmarquezlanda @eduardoverastegui @emmanueloficial @grupoflans @horacitu_oficial @grupojns @kalimbaofficial @oficial.madison @manedelaparra @margaritacumbia @lajosa @sargentoleon @oficialmijares @odalysrp @oficialov7 @pablomoficial @grupopandora @patoborghetti @patycantu @samooficial @mariosandoval @sandraecheverriaoficial @lossociosdelritmo @ximenaherrera7 @adelamicha @alejandrolopeztv @la_serradilla @andrealegarreta @arturo.carmona @burrovan @ceci_galliano @christophervuckermann @erikabuenfil50 @lagloriatv @jackybrv @javierpoza @joseron3 @lopezdoriga @karlagomezr @luzmazetina @marianoosoriooficial @marthadebayle @pattylopezdelac @theurbanbeauty @paulinamercado007 @ricardocasares @valentinolanus_ @williamvaldes @yordirosadooficial Gracias @alacrane360 y @unkilodeayuda por ayudar a hacer esto posible