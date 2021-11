Corona Capital 2021: Más bandas se unen

Ciudad de México.- El lineup del Corona Capital crece: Sir Chloe, Yendry, y Jvke se unen a la edición 2021 del festival, que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre.

El 2020 trajo consigo Party Favors, material de Sir Chloe, conformado por Dana Foote (vocalista y guitarrista), Teddy O’mara (guitarrista), Palme Foote (baterista), Emma Welch (bajista) y Austin Holmes (sintetizadores); quienes con su sonido inde rock al estilo de Brooklyn nos demuestran que New York aún es un nicho de buena música.

El disco contiene Animal, tema con el que conocimos a la banda en 2019, y uno de los cinco tracks preferidos de los fans.

Con una mezcla de música latina y electrónica, Yendry le pondrá el Flow al Corona Capital 2021. La cantautora es originaria de República Dominicana, pero a los tres años, su madre la llevó a Italia para buscar mejor suerte.

Yendry encontró su ritmo en sus raíces: percusiones, melodías y voces armoniosas que se pueden percibir en temas como Barrio o YOU feat. Damian Marley. Sus letras proyectan esa fuerza que la caracteriza en el escenario; convirtiéndola en un mix cultural imperdible.

Con más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, Jvke se suma a la fiesta del Corona Capital 2021 para deleitar a todos sus fans. Jvke se ha ganado el corazón de sus seguidores con temas como Dandelion, Upside down y This is what falling in love feels like; este último cuenta con más de 17 millones de reproducciones en la plataforma sueca.

