Cursi’, así es Chucho Rivas, la revelación del pop esta cuarentena

Ciudad de México.- A Chucho Rivas lo cursi escapa por sus poros y no le da pena aceptarlo, su nueva canción, que estrenó hoy en plataformas digitales, “es transparente”, nos dijo el cantante en entrevista.

El joven cantautor de 22 años, originario de Sinaloa, es considerado la revelación del pop. Irrumpió en la escena musical con un estilo fresco y auténtico.

Hace unos meses lanzó en digital su disco “Amarte y Perderte”, y hace unos días, estrenó en un Facebook Live la canción inédita “Cursi”, que lo colocó en las primeras tendencias en Twitter.

“Es una canción muy transparente, escribí tal cual lo vivo yo, es como un cuentito de cómo me enamoró y cada vez me pongo más cursi, yo así me enamoró, no sé si sea cursi.

La compuse el 14 de febrero, por subir una canción romántica, y recibí muchísimos comentarios, yo no había pensado en lanzarla como sencillo, pero a la gente le gustó tanto que la volvió tendencia. Así que nos pusimos a producirla en cuarentena con un video animado”.

Su primer disco es muy versátil, con ritmos en diversos géneros, en esta canción busca el punto medio de sus influencias; es un parteaguas en su composición musical.

Es una balada con R&B, urbano, rap, indie, alternativo:

“Es un revoltijo de cosas en un punto medio”, dice Chucho Rivas apenas se alcanza a percibir pero si están plasmadas mis influencias y espero que la gente conecte”.

Chucho Rivas estrenará Cursi en vivo este viernes por la noche en el Festival musical virtual Conecta, en la plataforma citibanamexconecta.

“Le vamos a poner un poquito más de chocolate para que el público pueda vivir la experiencia de un concierto, hemos ensayado, estamos iluminando mi casa como si fuera un estudio”.

npq