Demandan a Mariah Carey por plagio de canción navideña

Ciudad de México.- Luego de la pelea en redes sociales que se hizo viral, Christian Nodal y J Balvin se disculparon mutuamente de manera pública para tratar de parar el asunto que tomó carrera propia en la red, y ambos recibieron miles de comentarios negativos.

Primero, con varios días de retraso Nodal publicó la canción que le dedicó a J Balvin, Girasol, y que sorprendentemente no es del género regional mexicanos, sino un tiradero que imita a Residente, por lo que no resultó como lo esperaba.

En un concierto este fin de semana en Morelia, el norteño hizo una pausa para disculparse con el reguetonero: De entrada se mostró arrepentido de haber lanzado el desafortunado tema Girasol, y agregó:

“Me arrepiento… Lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos, yo la he regado muchísimo pero lo he arreglado.

Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con el que me subiera en su cuenta de 50M hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la exposición.

Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse de mi aspecto físico y los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No me falta humor, falta empatizar”.