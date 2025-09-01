¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero

Ciudad de México.— El cantante mexicano Kalimba Kadjhaly Marichal Ibar, conocido en el mundo artístico como Kalimba, compartió su visión sobre Dios y la fe. Con un lenguaje sincero, relató cómo su encuentro con lo divino le permitió replantear su vida, comprender el verdadero sentido del amor y reconocer la importancia de la ética en cada decisión.

¿Dónde está Dios?

Durante el Podcast de Javier Paniagua, le preguntaron a Kalimba ¿dónde está Dios? Y recordó que la Biblia define a Dios de manera contundente: “Dios es amor”. Explicó que no se trata de un ser que solo da o pide amor, sino que su esencia misma es amor.

El interprete de Tocando Fondo, indicó que la presencia divina se hace visible en cada acción movida por un amor genuino, que no busca recompensa y que tiene como propósito el bien del otro. Para él, el amor verdadero no es egoísta, da sin esperar y llena de plenitud a quien lo practica.

Amor al prójimo

En su reflexión, citó amar a Dios con todo el corazón, con la mente, el alma y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Explicó que cuando una persona ama, no daña, ya que nadie busca lastimarse a sí mismo. Sin embargo, reconoció que hay quienes se autodestruyen física y emocionalmente, lo que lo llevó a preguntarse si realmente sabía amarse.

Aprendizaje desde la experiencia personal

Kalimba habló sobre su vida en años pasados, marcada por la vida nocturna, reuniones y consumo frecuente de alcohol. Planteó una pregunta que se hizo a sí mismo: “Si un médico analizara mi cuerpo, ¿diría que me amo?”. Reconoció que la respuesta era negativa y que esa conclusión lo llevó a reconocer que no podía amar a otros sin antes aprender a amarse a sí mismo. Según explicó, ese aprendizaje llegó a través de su relación con Dios, a quien considera la fuente del amor puro.

La diferencia entre el Dios verdadero y el ego

El cantante expuso una reflexión sobre la fe que lo acompañó durante mucho tiempo. Mencionó que muchas personas aseguran creer en Dios, pero en realidad moldean una imagen a su conveniencia. Para Kalimba, cuando alguien dice “creo en mi Dios”, en realidad está construyendo una versión personal que responde al ego y no al Creador. En su experiencia, Dios no puede estar subordinado a la voluntad humana, porque de lo contrario dejaría de ser Dios.

La Biblia como guía constante

Kalimba relató que su acercamiento a la fe lo llevó a comprobar en la práctica lo que la Biblia enseña. Explicó que cada vez que sigue sus consejos, encuentra resultados concretos en su vida. Describió a las Escrituras como un libro que no falla y que funciona como guía de un padre amoroso que orienta día con día, aunque respeta siempre el libre albedrío de cada persona.

Un camino de fe en medio de contrastes familiares

El cantante recordó que creció en una familia marcada por diferentes visiones sobre Dios. Su padre era ateo y su madre católica. En ese contexto, dijo haber enfrentado cuestionamientos de quienes consideran que creer en Dios es una muestra de debilidad. Pese a ello, señaló que fue el primero en su familia en abrazar la fe cristiana, buscando a Dios no desde lo que él mismo había decidido que debía ser, sino preguntándole directamente quién es.

Ética y temor a Dios como principios de vida

Kalimba también habló de la importancia de la ética en su vida personal y profesional. Recordó que sus padres le transmitieron valores firmes, pero añadió que el respeto a Dios lo lleva a actuar con coherencia. Para él, sería contradictorio obrar de manera antiética y después pedir ayuda a Dios. Por esa razón, procura mantener una conducta recta que refleje su fe.

La fe como relación y no como religión

El intérprete explicó que su visión sobre Dios no se limita a pertenecer a una religión en particular. La definió como una relación viva, semejante a la experiencia de estar enamorado. Según sus palabras, Dios lo creó por amor y lo creó para amar, por lo que toda acción de su vida debe tener como base ese principio.

