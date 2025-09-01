¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero

Ciudad de México.— El cantante mexicano Kalimba Kadjhaly Marichal Ibar, conocido en el mundo artístico como Kalimba, compartió su visión sobre Dios y la fe. Con un lenguaje sincero, relató cómo su encuentro con lo divino le permitió replantear su vida, comprender el verdadero sentido del amor y reconocer la importancia de la ética en cada decisión.
¿Dónde está Dios?
Durante el Podcast de Javier Paniagua, le preguntaron a Kalimba ¿dónde está Dios? Y recordó que la Biblia define a Dios de manera contundente: “Dios es amor”. Explicó que no se trata de un ser que solo da o pide amor, sino que su esencia misma es amor.
El interprete de Tocando Fondo, indicó que la presencia divina se hace visible en cada acción movida por un amor genuino, que no busca recompensa y que tiene como propósito el bien del otro. Para él, el amor verdadero no es egoísta, da sin esperar y llena de plenitud a quien lo practica.
Amor al prójimo
En su reflexión, citó amar a Dios con todo el corazón, con la mente, el alma y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Explicó que cuando una persona ama, no daña, ya que nadie busca lastimarse a sí mismo. Sin embargo, reconoció que hay quienes se autodestruyen física y emocionalmente, lo que lo llevó a preguntarse si realmente sabía amarse.
Aprendizaje desde la experiencia personal
Kalimba habló sobre su vida en años pasados, marcada por la vida nocturna, reuniones y consumo frecuente de alcohol. Planteó una pregunta que se hizo a sí mismo: “Si un médico analizara mi cuerpo, ¿diría que me amo?”. Reconoció que la respuesta era negativa y que esa conclusión lo llevó a reconocer que no podía amar a otros sin antes aprender a amarse a sí mismo. Según explicó, ese aprendizaje llegó a través de su relación con Dios, a quien considera la fuente del amor puro.
La diferencia entre el Dios verdadero y el ego
El cantante expuso una reflexión sobre la fe que lo acompañó durante mucho tiempo. Mencionó que muchas personas aseguran creer en Dios, pero en realidad moldean una imagen a su conveniencia. Para Kalimba, cuando alguien dice “creo en mi Dios”, en realidad está construyendo una versión personal que responde al ego y no al Creador. En su experiencia, Dios no puede estar subordinado a la voluntad humana, porque de lo contrario dejaría de ser Dios.
La Biblia como guía constante
Kalimba relató que su acercamiento a la fe lo llevó a comprobar en la práctica lo que la Biblia enseña. Explicó que cada vez que sigue sus consejos, encuentra resultados concretos en su vida. Describió a las Escrituras como un libro que no falla y que funciona como guía de un padre amoroso que orienta día con día, aunque respeta siempre el libre albedrío de cada persona.
Un camino de fe en medio de contrastes familiares
El cantante recordó que creció en una familia marcada por diferentes visiones sobre Dios. Su padre era ateo y su madre católica. En ese contexto, dijo haber enfrentado cuestionamientos de quienes consideran que creer en Dios es una muestra de debilidad. Pese a ello, señaló que fue el primero en su familia en abrazar la fe cristiana, buscando a Dios no desde lo que él mismo había decidido que debía ser, sino preguntándole directamente quién es.
Ética y temor a Dios como principios de vida
Kalimba también habló de la importancia de la ética en su vida personal y profesional. Recordó que sus padres le transmitieron valores firmes, pero añadió que el respeto a Dios lo lleva a actuar con coherencia. Para él, sería contradictorio obrar de manera antiética y después pedir ayuda a Dios. Por esa razón, procura mantener una conducta recta que refleje su fe.
La fe como relación y no como religión
El intérprete explicó que su visión sobre Dios no se limita a pertenecer a una religión en particular. La definió como una relación viva, semejante a la experiencia de estar enamorado. Según sus palabras, Dios lo creó por amor y lo creó para amar, por lo que toda acción de su vida debe tener como base ese principio.
Celebridades
Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso con romántica publicación
“Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”
Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce sorprendieron al mundo este martes al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial con una serie de fotos compartidas en Instagram. El mensaje que acompañó la publicación decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.
En las imágenes se aprecia a la pareja en un entorno floral, con Kelce arrodillado y un primer plano del anillo de Swift: un deslumbrante diamante corte cojín montado en oro, que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.
Una historia que empezó con una pulsera
La relación entre la estrella del pop y el campeón de tres Super Bowls se remonta a 2023, cuando Kelce intentó regalarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto del Eras Tour.
Tiempo después, la cantante reveló a la revista Time que la pareja ya estaba unida desde antes de que se les viera juntos públicamente. “Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja”, dijo en 2023.
Ese debut ocurrió en septiembre, cuando Taylor asistió a un partido de los Kansas City Chiefs, que desató una ola de especulación mediática que pronto se confirmó como una historia de amor real.
Complicidad y apoyo mutuo
La relación de casi dos años se ha caracterizado por muestras de cariño espontáneas que han cautivado a sus fanáticos: el beso en el campo tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 2024, y la aparición sorpresa de Kelce en el escenario durante un concierto de ella en Londres.
En una entrevista con Time, la cantante explicó cómo enfrentan la fama como pareja: “Cuando dices que una relación es pública, significa que voy a verlo hacer lo que ama, nos apoyamos mutuamente, hay otras personas y no nos importa. Simplemente estamos orgullosos el uno del otro”.
Compromiso con futuro
Más allá de la expectación mediática, la pareja ha dado señales de que su vínculo se sustenta en valores sólidos. Durante una conversación pública, Swift destacó que la “bandera verde” que la conquistó fue la capacidad de Kelce para mantener amistades y su naturaleza leal.
El anuncio de su compromiso marca el siguiente capítulo en una historia que, como muchas de las canciones de la artista, parece salida de una película romántica. Ahora, millones de seguidores esperan la boda que promete ser uno de los eventos más comentados.
Celebridades
Martha Higareda y su esposo esperan gemelos: Mi familia ahora es mi prioridad
“Mi familia de 4”
Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda y su esposo, el empresario estadounidense Lewis Howes, anunciaron con gran alegría que serán padres de gemelos. A solo dos meses de confirmar su embarazo, la pareja reveló que esperan la llegada de sus bebés para mediados de octubre.
Martha Higareda compartió en sus redes sociales que su pequeña familia de dos se convirtió en una familia de cuatro.
“Dios tiene una manera de darnos regalos que nunca vimos venir, milagros que multiplican el amor y llenan nuestros corazones con gratitud infinita. Hoy no solo estamos agradecidos por la vida que crece dentro de mí, estamos agradecidos porque hay dos vidas que Dios nos está enviando”.
La maternidad y la familia como prioridad
Martha Higareda, reconocida por su trayectoria en el cine mexicano y actualmente por su faceta como conductora de pódcast junto a Yordi Rosado, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la familia en su vida.
En una conversación reciente con Yordi en el programa De Todo Un Mucho, la actriz reflexionó sobre cómo cambia la visión de las prioridades con el matrimonio.
“Mi familia ahora es mi esposo, si uno pone todo lo demás primero, o a la familia extendida, la relación empieza a fracturarse”.
Con la noticia de sus gemelos, estas palabras toman aún más fuerza, la actriz insiste en que el amor de pareja debe ser el núcleo para construir una familia sólida y estable, algo que ahora vive al lado de Howes.
Aunque Martha Higareda continúa activa, dejó claro que su prioridad es la familia que está formando con Howes. “El trabajo es importante, pero la familia es lo esencial. Es lo que te sostiene en los momentos buenos y en los difíciles”, compartió también en su diálogo con Rosado.
El embarazo de la actriz ha despertado mensajes de felicitación en redes sociales, donde sus seguidores celebran que, además de su éxito profesional, viva uno de los momentos más plenos en su vida personal.
Celebridades
Chris Martin, cómplice de propuesta matrimonial en concierto de Coldplay
Un fan aprovechó para pedir matrimonio
Ciudad de México.- La banda Coldplay volvió a demostrar que sus conciertos son mucho más que música. Durante su presentación del pasado fin de semana en el estadio de Wembley, ante más de 80 mil personas, Chris Martin detuvo el show para ser cómplice de una propuesta de matrimonio que conmovió al público y se volvió viral en redes sociales.
El momento captado con la Kiss cam quedó grabado y fue compartido en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios celebraron la espontaneidad del vocalista y la emoción de la pareja protagonista.
El momento romántico captado por la Kiss cam
La historia comenzó cuando un fan mostró un cartel con la frase “I want to propose her” (“Quiero proponerle matrimonio a ella”), señalando a su pareja. Martin con su característico humor realizó un improvisado “chequeo de seguridad”:
“¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos? ¿Eres inteligencia artificial?”, bromeó, desatando carcajadas en el estadio.
Una vez que el público confirmó entre risas la autenticidad de la pareja, Chris Martin aconsejó al joven:
“Mi hermano, aquí tienes un consejo gratis… te aconsejo que te pongas de rodillas”.
El fan se arrodilló y pidió matrimonio frente a miles de testigos. Su pareja aceptó emocionada, entre lágrimas y aplausos del público. Para sellar el instante, Martin improvisó unos versos:
“Felicidades, mi hermano y mi hermana. Espero que sean felices hasta el día en que mueran”.
@manoolfd 🥹 #coldplay #ColdplayWembley #musicofthespheres #wembley #proposal ♬ original sound – manny
Kiss cam entre el amor y los escándalos
Este episodio llega justo un mes después del llamado “escándalo del beso”, cuando la “kiss cam” de un concierto de Coldplay en Boston captó a dos ejecutivos de la empresa Astronomer, ambos casados con otras personas. El hecho se viralizó, provocó la renuncia de los involucrados y llevó a Martin a bromear sobre el incidente en sus siguientes shows.
En contraste, la propuesta en Wembley tuvo un tono romántico y festivo, consolidándose como uno de los momentos más entrañables de la gira Music of the Spheres, que continúa hasta el 8 de septiembre en Londres.
Además de la sorpresa romántica, la noche estuvo llena de clásicos como “Yellow” y “Viva La Vida”, que mantuvieron al público cantando de principio a fin. Con su capacidad de combinar música, interacción y mensajes de unidad, la agrupación liderada por Chris Martin sigue marcando huella como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.
El clip de Wembley nos recuerda que, más allá de los escándalos, Coldplay celebra el amor y la unión en cada escenario que pisa.
Celebridades
Alondra dirigió un emotivo “Ave María” en la boda de su hermano Mane de la Parra
En La Catedral de Durango
Ciudad de México.- El actor y cantante Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte unieron sus vidas en una emotiva boda religiosa celebrada en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, en el corazón del Centro Histórico de Durango. El enlace destacó por su carácter íntimo y familiar, marcado por la fe, la tradición y un profundo arraigo a las raíces duranguenses del novio.
El momento más conmovedor de la misa fue protagonizado por la reconocida directora de orquesta Alondra de la Parra, hermana del artista, quien dirigió el Ave María acompañada de músicos locales. El gesto emocionó a los presentes y se viralizó en redes sociales, sumando miles de comentarios de felicitación.
¿Quién es Ligia Uriarte?
Ligia Uriarte es actriz y conductora de espectáculos, con experiencia en teatro musical y televisión, ha trabajado en programas de Televisa y TV Azteca. Ahora inicia una nueva etapa de vida junto a Mane de la Parra, con quien compartió en redes sociales imágenes del enlace y mensajes de gratitud por el apoyo recibido.
En la ceremonia, la novia lució un vestido de silueta princesa en encaje, diseñado por Benito Santos, mientras que Mane portó un traje adaptado para cada momento del festejo.
Ellos fueron sus invitados
Tras la boda religiosa, los novios compartieron con familiares y amigos tres días de festejos que incluyeron la ceremonia civil y hasta una tradicional callejoneada duranguense.
Durante la celebración, el propio Mane tomó el micrófono para interpretar canciones románticas dedicadas a su esposa, lo que añadió un toque personal y artístico a la fiesta.
Entre los invitados estuvieron reconocidas personalidades del espectáculo como Adrián Uribe, Paul Stanley y Gaby Rivero, quienes acompañaron a la pareja en su día especial.
El enlace también tuvo un significado especial para Mane de la Parra, pues se realizó en la tierra de su abuelo, Guillermo de la Parra Loya, escritor e historietista originario de Durango, recordado por obras como Rarotonga y Triste alborada.
