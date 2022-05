Eiza González la única mexicana en la Met Gala

Las celebridades del momento, desde Kim Kardashian hasta Blake Lively, pasando por las estrellas latinas como Rosalía, Eiza y Maluma, apostaron por el glamour clásico en la Met Gala que homenajeó la época dorada de Nueva York.

No faltaron las lentejuelas, los apliques de pedrería, los tejidos metalizados, los volúmenes exagerados ni las transparencias, sobre todo en el caso de las hermanas Kardashian, que acudieron con hermanastras y su madre. Convirtieron la fiesta benéfica del año en EU casi en un evento familiar.

Kim Kardashian sorprendió con el vestido ajustado de color carne recubierto de brillantes que usó Marilyn Monroe, cuando cantó el “Happy Birthday”.

En su cuenta de Instagram agradeció al Museo Ripley por ‘prestarle’ el atuendo.

¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento”.