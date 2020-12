Emmanuel y Fernando comparten vida con concierto navideño

Después de nueve meses sin subirse a un escenario por culpa de la pandemia de Covid-19, Alejandro Sanz volvió a los foros y ofreció un concierto mundial virtual, intimista, haciendo un “ejercicio de cercanía”.

Tanto tiempo había pasado que durante casi dos horas y vestido de riguroso negro, el artista repitió que se sentía nervioso después de tanto tiempo sin actuar.

También reccordó a todos los músicos y a la gente de la industria que han “pasado unos meses muy malos” por no poder actuar por la pandemia.

Al acabar aseguró que su actuación en tiempos de coronavirus había sido un “reto”, un “experimento” y una “vivencia especial”.

“Me voy de aquí con más ganas y convencido de que queda poco para encontrarnos en un estadio y en los teatros”.

Así fue el concierto

Alejandro Sanz comenzó su concierto con “Hoy que no estás”, seguido de “Aquello que me diste”, “Si tu me miras”, “Looking for paradise”, “El alma al aire”, “Hoy llueve, hoy duele”, “Lo que fui es lo que soy”.

Siguió con “Cuando nadie me ve”, “Amiga mia”, “Hay un universo de pequeñas cosas”, “Labana”, “Contigo”, “Mi marciana”, “Corazón partío”, “La quiero a morir”, “Mi persona favorita” y “Viviendo deprisa”.

También interpretó “Un beso en Madrid” con la argentina Tini Stoessel, que apareció en imagen, a distancia.

Sin descanso alguno el cantante dio lo más de si mismo durante dos horas en un escenario solo decorado por neones que alternaban de color.

Al ser un concierto retransmitido a todo el mundo, se dirigió a lo largo de su actuación a todas las personas que le estaban siguiendo desde varios países y de los que incluso pudo leer mensajes que le enviaban a través de una pantalla a sus pies.

“Quiero mandar un saludo a la gente que me está viendo desde sus casas en un montón de países. Pese a la distancia esto es emotivo por estar nueve meses sin subir a un escenario”.

Durante todos estos meses de pandemia, Alejandro Sanz ha mantenido un perfil alto en redes sociales y ha estado muy cerca de sus fans.

npq

