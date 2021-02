Enrique Guzmán ya se vacunó contra el Covid-19

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán fue de los primeros adultos mayores en vacunarse este lunes 15 de febrero que inició la campaña de vacunación del gobierno federal; así lo anunció el intérprete en redes sociales, pero también el IMSS publicó un video.

Enrique Guzmán, de 78 años, acudió a la clínica familiar del IMSS número 22, ubicada en La Magdalena Contreras, donde tenía cita, para aplicarse la vacuna para protegerse del SARS Cov 2, en el primer día de vacunación a adultos mayores.

A su salida, Don Enrique Guzmán comentó que asistió para colaborar en frenar la pandemia y elogió el trabajo de los médicos y enfermeras.

“No se cual sea el resultado que esta vacuna me dé, lo que hay que evitar es que haya esta pandemia; si no pasa nada tendremos que seguir sufriendo todos pero si esto nos ayuda para vencer este bicho, si ustedes no lo hacen entonces esta pandemia no acaba nunca”.