“Esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado”: papá de Octavio Ocaña

México.- Los restos del actor Octavio Ocaña quien murió la tarde del viernes serán llevados a Tabasco donde verán su última morada.

Así lo reveló su padre quien dijo a los medios de comunicación que le han quitado una parte de su vida, esto al llegar al velorio en una agencia funeraria de Santa Mónica.

“Yo acabo de llegar, lo único que quería era ver mi hijo ya lo vi y lo único que les pido es respeto nada más hacía él porque la gente lo quería y quiero que se queden con esa imagen. Era una gran persona, era un actor que realmente se ganó al público desde niño”.

Sobre la polémica que se ha desatado por la muerte del actor, su padre señaló a los reporteros “Ya saben cómo son las redes sociales yo no me voy a enganchar. Créeme que ustedes lo conocieron y nada de eso es verdad. Ahorita me importa llevarme a mi hijo lo voy a enterrar en Tabasco vengo por él para llevármelo y eso es todo lo que quiero. Me quitaron parte de mi vida eso es todo lo que les puedo decir”.

Reconoció que las dos personas que viajaban con él “lo cuidaban” y él los conocía, esto debido a la inseguridad que hay en la Ciudad de México.

emc