Exgobernador golpea a hijo de Lupita D’Alessio

Ciudad de México.— César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio, denunció que fue golpeado y amenazado de muerte por exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

A través de varios videos en redes sociales, César D’Alessio reveló que fue contratado por el exgobernador mexiquense para amenizar un evento por 3 horas, mismo que se prolongó a 5 horas.

Sin explicar los motivos, el cantante manifestó que Arturo Montiel y su hijo lo golpearon y amenazaron de muerte.

Mientras que a su novia la “manosearon” dentro de un automóvil, detalló D’Alessio.

“El señor Arturo Montiel me partió la madre (…) Me agarraron a putazos (…) Esto no se va a quedar así, estoy dispuesto a llegar a las últimas consecuencias”, dijo.

“Temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI, él me contrato para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, puntualizó D’Alessio.

LEE Dan prisión preventiva a youtuber acusado de asesinar a su novia

ebv