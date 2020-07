Famosos con cubrebocas ponen el ejemplo

View this post on Instagram

Demuestra respeto a los demás cuando estés en público usando un tapabocas. Está comprobado que el uso de tapabocas ayuda a disminuir la transmisión de COVID19, si nos protegemos los unos a los otros, el confinamiento se termina más rápido. Usa un tapabocas siempre que estés en público y mantén tu distancia, es lo más honorable que puedes hacer. . . . #tequilahonor #viveconhonor #tequila #honor #tequilalover #tequilalovers #tequilatime #mask #tapabocas #covid19 #coronavirus #protection #mutualrespect #katedelcastillo @tequilahonor @katedelcastillo . . Show mutual respect for others in public, by wearing a protective mask. It’s proven that the use of a mask helps reduce the spread of COVID19, if we protect each other, the confinement will end sooner. Wear a mask whenever you’re in public and keep your distance, it’s the honorable thing to do.