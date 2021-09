Felicitan a Claudia Álvarez, espera mellizos

Ciudad de México.- Debido a las lluvias torrenciales que provocó el huracán “Ida” en los Estados Unidos, y particularmente la noche del miércoles en Nueva York, la lujosa casa de Thalía se inundó y la cantante lo documentó en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Thalía publicó un video en el que hizo un recorrido por la planta baja de su casa, en el que se aprecia como va subiendo poco a poco el agua hasta cubrir completamente la alfombra.

La actriz se mostró preocupada por los aparatos conectados a la energía eléctrica y cuyas extensiones ya estaban bajo el agua.

Su set de grabación para redes sociales, con pantalla verde, en el que graba sus videos para redes sociales quedó inutilizado.

Así mostró Thalía los estragos de la lluvia.

Más tarde Thalía publicó otro video, ya resignada dijo a sus seguidores que mejor guardaba la calma y esperaba a que dejara de llover para empezar a resolver el problema.

“Ya me vine un poco a relajar, esta será una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe porque, yo flojita y cooperando, a abrazar el problema, no pelearlo”.

Y compartió otro video en el que se aprecia que el agua subió 10 centímetros.

“Mejor me río para no llorar, no saben cómo ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio allá a fuera, no hay nada que hacer, más que esperar”.