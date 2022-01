Fobia se desenchunfa en concierto acústico

Ciudad de México.- The Weeknd publicó su más reciente álbum, Dawn FM. El quinto disco del artista ya está disponible y las redes se llenaron de comentarios sobre su nuevo trabajo musical.

El lanzamiento sorpresa comenzó con un intrigante trailer de un minuto, durante el cual se puede escuchar al actor Jim Carrey por la radio de un automóvil anunciando:

“Ahora estás escuchando 103.5 Dawn FM. Llevas demasiado tiempo en la oscuridad. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos”.

También llamó poderosamente la atención la revelación de la portada del álbum, que nos muestra una versión irreconocible de The Weeknd avejentado.

The Weeknd avanzó el lanzamiento del álbum Dawn FM y la lista de canciones, todo a principios de esta semana.

El álbum, considerado una “experiencia sonora” por The Weeknd, muestra un elenco único que incluye a Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y Jim Carrey.

Como parte del lanzamiento, The Weeknd apareció en “103.5 Dawn FM”, una experiencia de transmisión en vivo que se transmitió exclusivamente en el canal Amazon Music en Twitch y en la aplicación Amazon Music.

También generó mercancía exclusiva para el evento, que incluye una sudadera con capucha, una camiseta y una sudadera de edición limitada que conmemoran la transmisión en vivo.

