Frida Sofía puede denunciar penalmente a Enrique Guzmán

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Frida Sofía reaccionó al mensaje que le envió en video su madre Alejandra Guzmán el pasado fin de semana, en el que le pidió se acercara para recibir ayuda.

Apenas unas horas después de que la Guzmán publicara el video en sus redes sociales, su hija le respondió en Instagram con una contundente carta, en la que se aprecia que no va a ceder ante las presiones de su familia. Y con ello renunció también a tratar el asunto en privado.

¿TE ENTERASTE? Alejandra Guzmán envía mensaje a su hija Frida Sofía

Así inició su respuesta Frida Sofía, en un mensaje que se aprecia de su puño y letra, dadas las faltas de ortografía.

“Conmigo se rompe la cadena del silencio, la negación del abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejado para que logres estar bien y con la mente clara.