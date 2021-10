Gael García es papá nuevamente

Ciudad de México.— Hace unos días, Ricky Martin fue tendencia en redes sociales por un cambio impactante en su rostro.

Ante los rumores que especulaban que el boricua se había colocado bótox, el cantante decidió romper el silencio y desmentir los rumores.

Para ello, Ricky Martin decidió utilizar su peril de TikTok para negar que se había operado el rostro y explicó por qué su rostro tenía ese aspecto.

“Estoy aquí porque ustedes están preocupados. Yo no me he hecho nada en la cara. Tengo líneas, si me pongo botox es algo que se los voy a decir”

En cambio, el cantante utilizó un producto de belleza que funciona para mantenerlo hidratado.

Este suero vitamínico le provocó una reacción al rostro de Ricky Martín, lo que provocó que se inflamara.

No quiso cancelar sus entrevistas y se presentó con su rostro aún afectado. Pero lo hubiese hecho si hubiera previsto las reacciones en redes sociales.

Finalmente, Ricky Martin afirmó que su vida está normal, que se encuentra saludable y que sus conciertos van viento en popa.

