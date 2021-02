Gloria Trevi anuncia su bioserie, dirá la verdad

Ciudad de México.- Gloria Trevi celebró su cumpleaños 53 trabajando, anunció su primer concierto virtual llamado Trevi in da House, con el que promete sorpresas y reveló que ya tendrá su bioserie en el canal de las estrellas.

En una conferencia de prensa virtual en la que reunió a periodistas de México y Miami, la Trevi confirmó que ya está en proceso de producción su bioserie y que está contará la verdad, no su verdad. La está trabajando la productora Carla Estrada para Televisa.

Gloria Trevi pasó cuatro años en prisión, primero en Brasil y luego en el estado de Chihuahua, acusada de corrupción de menores, finalmente fue exonerada y después de algunos años de mucho trabajo recuperó su lugar en la música.

Libre desde hace más de 15 años, Gloria siempre había sido renuente a hablar de lo que pasó en el “clan Trevi Andrade”, del que también fue víctima, sufrió abuso físico y psicológico; pero en esta ocasión decidió hablar de sus errores para que otras mujeres no los cometan.

“Nunca se rindan…El haber vivido cosas así es lo que me da la autoridad para decir lo que estoy diciendo”.

Y agregó que son las propias mujeres, sobre todo las madres, las que deben acabar con el maltrato.

“Desde el momento en que llegan a nuestros brazos nuestros hijos o hijas debemos enseñarles cómo deben ser tratar y aceptar ser tratados”.

Sobre su concierto digital Trevi in da House, Gloria charló que hará un recorrido por su trayectoria musical y hará “algunas locuras”.

“Estoy nerviosa y emocionada porque nunca me he presentado en un show sin sentir al público físicamente, pero esto es Trevi in da House, o sea ¡voy a estar en tu casa! Siento que será algo muy íntimo por lo que me puedo poner un poquito más atrevida”.