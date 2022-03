Gloria Trevi se refugia en la música para salir de la oscuridad

Daddy Yankee sorprendió a sus fans al anunciar su inminente retiro de la música, pero antes hará un disco y una gira de despedida, el autoproclamado “jefe” del reguetón se despide más tres décadas después de iniciar una carrera que puso el género urbano en el mapa mundial.

El músico se convirtió en uno de los máximos ídolos del género con éxitos que incluyen “Gasolina”, “Somos de calle”, “Con calma” y “Despacito”.

Así lo dijo el puertorriqueño de 45 años el domingo por la noche en un video publicado en su página web y sus redes sociales.

“Este género, la gente me dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo.

Sus comentarios levantaron revuelo porque dijo que se convirtió en ejemplo para miles de jóvenes de los barrios.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con, crecer que no piensen en limitaciones, y trabajen por sus familias y por los suyos.