Guns N’ Roses pospone conciertos en México

Ciudad de México.- Los Rolling Stones hicieron un homenaje al recientemente fallecido Charlie Watts en el video de su nueva canción “Living in the Heart of Love”, se aprecia en un adelanto que la banda dio a conocer hoy.

En el video aparece escrita en el cielo la frase “Charlie is my darling” (“Mi querido Charlie”).

“Living in the Heart of Love” se publicó en agosto pasado, como parte de la reedición del álbum “Tatto you”, que se lanzará el 22 de octubre, para celebrar el 40 aniversario del disco ya mítico.

El adelanto dura apenas 25 segundos y contiene imágenes antiguas en blanco y negro de conciertos de los Rolling Stones en décadas pasadas y con primeros planos del baterista Charlie Watts.

Living In The Heart Of Love. Weds 22nd Sep, 6pm BST / 10am PST / 1pm EST.

Charlie is my darling. pic.twitter.com/cdB0jBm022 — The Rolling Stones (@RollingStones) September 20, 2021

Charlie Watts falleció el pasado 24 de agosto a los 80 años de edad, fue el miembro más reservado de los Rolling Stones, sereno, con una suavidad y elegancia, tanto en la batería como en su personalidad.

Un músico de otro nivel en el rock

Charlie Watts es reconocido como uno de los más grandes bateristas de la historia, no solo del rock, por su técnica depurada y precisa, austera.

Conocido como baterista de rock, fue un músico de jazz, género que siguió compartiendo con otras agrupaciones, aparte de los Stones.

De hecho inició su carrera musical en el jazz y poco después se unió a los Rolling Stones, cuando la banda tenía un año de existencia.

El baterista nunca dejó el jazz, lo siguió tocando a lo largo de su vida, y durante su medio siglo con los Stones se dio tiempo para tocar en pequeños clubes y grabar discos.

Siendo aun un niño fabricó su primer tambor, a los 14 tuvo su primera batería, y en 1964 se unió a los Rolling Stones. Nunca faltó a un concierto de Sus Satánicas Majestades.

