Harry Styles anuncia conciertos en México

Ciudad de México.- Harry Styles retoma su gira con algunas fechas que quedaron pendientes del 2020 y otras nuevas en su gira “Love On Tour” que lo trae a México este 2022.

El cantante británico anunció nuevas fechas como parte de su gira mundial “Love On Tour”, que incluye tres ciudades en México: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Harry Styles cantará primero en Guadalajara, en la Arena VFG, el 20 de noviembre; en la Arena Monterrey, el 22 de noviembre; y en el Foro Sol de la Ciudad de México el 25 de noviembre.

Es así que el creador de temas como “Watermelon Sugar”, “Sign Of The Times” y “Adore You” se encuentra más que listo para enloquecer a su gran base de fans en nuestro país.

Las fechas para México son reagendadas de los conciertos que fueron cancelados en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

Los boletos de los conciertos anteriores serán válidos para las nuevas presentaciones. Las personas que no estén de acuerdo con las nuevas fechas podrán solicitar su reembolso a Ticketmaster.

TE PUEDE INTERESAR: Paty Cantú en los 2000’s Pop Tour

Harry Styles comenzará su gira global por 32 ciudades con tres nuevas fechas en estadios en el Reino Unido en junio y otros cuatro más en Europa. La gira continuará en julio con fechas reprogramadas en Europa, así como un nuevo concierto en el Accor Arena de París, antes de concluir en América Latina a finales de este año.

El cantante es conocido como un artista increíble en vivo. Sus shows de Love On Tour pospuestos finalmente comenzaron en septiembre de 2021 en Las Vegas.

Harry Styles realizó más de 40 conciertos en Estados Unidos a fines del año pasado y ganó elogios de fans y críticos por igual.

En el set list se incluyen sencillos de éxito mundial como Sign of the Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar y Kiwi.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube