Humberto Zurita recuerda a Christian con un amoroso mensaje

Ciudad de México.- Humberto Zurita recordó a su esposa Christian Bach, fallecida hace exactamente un año, con un emotivo mensaje.

El actor le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram, en la que publicó una fota de la actriz que fuera su esposa por tres décadas.

Humberto Zurita compartió una foto en blanco y negro para decir que ella sigue vive en su corazón.

“Mi hermosa Chistian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria, siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero.Hace un año te despdiste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estabamos juntos.

Siempre admiré tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías”.

Humberto Zurita también recordó las virtudes de Christian, actriz, bailarina, valiente, generosa, buena hija, esposa y madre.

“Cuando te conocí, ya eras una gran actriz y bailarina y habías terminado tu carrera de abogada. Estabas llena de virtudes!

Como productora tuviste una gran visión para hacer nacer estrellas y hacer crecer la carrera de muchos actores.

“Eras una mujer radiante, bella, valiente, generosa: buena hija, amiga, esposa y madre. Siempre congruente con tus principios, tu forma de ser y pensar”.

“Eres amor…Eres luz , aire, viento, agua, energía y tiempo”, así describió el amor que siente por ella, a la que definió como una mujer libre y madre amorosa.

¿TE ACUERDAS? Christian Bach murió de extraña enfermedad

A los 59 años de edad falleció la actriz Christian Bach debido a un paro respiratorio, se dio a conocer el 1 de marzo, días después de su partida.

Su familia informó que el deceso ocurrió el martes 26 de febrero, pero la actriz quiso mantener siempre los asuntos en la intimidad.

