Irma Serrano está bien de salud, asegura su familia

Ciudad de México.- La actriz Regina Blandón aceptó que fue doloroso su proceso de divorcio, tras la separación de Roberto Flores.

Blandón, quien estuvo casada menos de un año con Flores, comentó que era necesario la separación porque se estaban causando “mucho daño”.

A casi dos años de su separación, Regina indicó que el proceso no ha sido fácil y que aún no cierran por completo las heridas.

“Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación y nos lastimamos mucho los dos y lo platicamos mucho”, dijo Blandón.

“Por eso hago mucho hincapié en las cosas, sobre todo en pensar si estás con alguien que quieres mucho y para darte cuenta de que si la riegas no es por chingarte al de junto sino porque es un error honesto que hay que saber comprenderLa actriz afirmó que aprendió a respetar a sus parejas”, agregó.

En entrevista con Pinky Promise, Blandón comentó que la falta de comunicación provocó el distanciamiento que impidió mejorar la relación.

“Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, que fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro”.

Blandón reveló que el distanciamiento se dio porque hubo falta de confianza que no supieron superar durante los meses que estuvieron juntos.

“Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas”, sentenció.

