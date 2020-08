J Balvin El COVID-19 ‘casi me mata’

Ciudad de México.- Cuando el pasado 15 de marzo los teatros bajaron el telón por la pandemia del COVID-19, lejos estaban de imaginar la magnitud del enorme problema al que se enfrentaban. Ahora, cinco meses después, sin funciones, la situación de la comunidad teatral es gravísima.

El cierre de teatros afecta de manera directa a 10 mil familias en México, que dependen del trabajo de actores, músicos, bailarines, taquilleros, acomodadores, técnicos, vestuaristas, y un largo etcétera.

Estos trabajadores de la comunidad teatral no reciben ningún ingreso desde hace 22 semanas.

La situación es insostenible por lo que representantes de la comunidad teatral lanzaron un ‘SOS’, un grito de auxilio.

Siete productores teatrales se reunieron en una conferencia de prensa presencial en el CCT1 para hacer un llamado a las autoridades federales y locales y a la sociedad en general.

“Es urgente tomar medidas que permitan la reactivación de este sector cultural, los teatros”, dijeron.

Tina Galindo, Gerardo Quiroz, Alejandro Gou, Guillermo Wiechers, Morris Gilbert, Juan Torres y Tito Dreinhüffer, integrantes del Consejo Consultivo de Teatromex y representantes de los 128 empresarios del ramo, se dieron cita en el Centro Cultural Teatro I.

Nos recibieron a la entrada con un equipo de sanitización automático y medidas de higiene exhaustivas: tapetes sanitizantes, arcos sanitizadores para 360°, dispensador automático de gel antibacterial, termómetro automático y termómetros grupales, y señalización de sana distancia en todo el teatro.

Un equipo, que dijo Alex Gou, cuesta un millón y medio de pesos, que están dispuestos a pagar para garantizar la salud del público.

“Estamos preparados para la reapertura con el protocolo de sanidad que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Proponen una reapertura ya, con un aforo del 50 por ciento, un teatro al 30 por ciento de su capacidad no es redituable.

Los empresarios teatrales están dispuestos incluso, a bajar el costo de los boletos, “las estrellas no pueden seguir cobrando las millonadas”, “hay un antes y un después del coronavirus”, fueron algunas de las frases que pronunciaron.

¡Déjenos abrir ya!

Los productores teatrales denunciaron que las autoridades locales no los reciben, los atienden pero no hay respuestas, que hay un trato clasista hacia ellos, que tal vez piensan que son millonarios. La situación financiera de quienes hacen teatro, en todos los niveles, “es gravísima”, coincidieron en señalar.

El llamado de los 128 productores a las autoridades es ¡Déjenos abrir ya! Proponen una reapertura de teatros con 50 por ciento del aforo. Se comprometen a aplicar permanentemente un programa de limpieza y desinfección permanente.

Guillermo Wiechers (La señora presidenta):

“El llamado de hoy es urgente, es respetuoso pero es impostergable; tenemos que subir el tono porque esta pandemia ha hecho que muchos mexicanos pierdan el empleo.

Hemos hecho diversas propuestas, mantenido contacto con las autoridades, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta, y la situación de las miles de familias que viven del teatro en el país es ya inaguantable.

Nosotros somos la cara de la iniciativa privada en las artes escénicas, no vivimos de becas, no vivimos de concursos, pagamos la renta de los teatros y grabamos los sueldos de muchísimas personas que están detrás del escenario. Los primeros montos que nos ofrecieron son ridículos”.

Y es que Wiechers relató que el gobierno les ofreció créditos con altísimos intereses, despensas para trabajadores que nunca entregaron, modificaciones arbitrarias a puestas en escena, entre otras ideas que no resuelven el problema.

Alejandro Gou (Jesucristo Superestrella, HNMPL):

“Estamos comprometidos a aplicar todas las medidas sanitarias, sin importar el costo que tengan, pues lo más importante es la salud, tanto del público como de las compañías teatrales. Los actores nos han dicho que están dispuestos a enclaustrarse, de su casa al teatro y de regreso”.

Morris Gilbert (El Rey León, Los Miserables, Chicago):

“Estamos muy preocupados por nuestra gente sin trabajo. No es esta una actitud infantil de decir: si ya abrieron los cines porque los teatros no.

Se trata de ser realistas y sumar esfuerzos para que la reapertura sea lo antes posible. Si es posible que la gente se suba a un avión y estén codo con codo durante horas, con todas las precauciones, lo mismo puede ocurrir en los teatros.

Tito Dreinhuffer (Dir. Gral. Teatromex):

“Recordemos que el teatro es cultura y la cultura es esencial para el ser humano, es algo necesario para la salud mental”.

Tina Galindo (Sugar, La sociedad de los poetas muertos):

“Nos han dicho qué por qué no hacemos streaming, no podemos, no tenemos los derechos autorales de las obras para eso, no se pueden transmitir por otros medios. Además el streaming no tiene la esencia del teatro en vivo”.

Gerardo Quiroz (Cats, La era del rock):

“Invitamos a las autoridades a revisar la propuesta que les hemos presentado, es urgente, porque son más de 10 mil familias las que dependen de esto.

“Queremos que nos dejen trabajar como a otros gremios”

“Llevamos 22 semanas con los teatros cerrados, estamos en terapia intensiva, y ya presentamos al gobierno la propuesta, pero no nos dan respuesta.

Queremos decirles que estamos listos para trabajar, que nos hemos preparado, que no es un capricho, es una necesidad; el teatro no es frivolidad, necesitamos trabajar”, finalizó Alex Gou.

