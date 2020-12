Jenni Rivera sigue generando a 8 años de su partida

Nueva York.- El asesinato de John Lennon a las puertas de su residencia en Nueva York hace cuatro décadas es algo que los ciudadanos de la Gran Manzana no pueden olvidar, y lo demostraron este martes cientos de ellos acudiendo a cantar y bailar alrededor del mosaico de “Imagine” de Central Park.

“Es una manera para que la gente saque su frustración, porque aun hay personas que están muy enojadas”, cuenta un fan de los Beatles, Dave Muñíz, que, en los últimos años, se ha convertido en el encargado de mantener una lista de cantantes que le rinden homenaje a Lennon en el aniversario de su muerte, con la que se mantiene cierto orden en una jornada tan marcada.

En el sitio unas 100 personas cantaron y bailaron al ritmo de canciones de los Beatles como “Dear Prudence” o himnos de Lennon como “New York City”.

Sobre el mosaico de “Imagine” de “Strawberry Fields”, como se bautizó la zona de Central Park cercana a la residencia de Lennon en Nueva York por la que paseaba el británico con frecuencia, los fans depositaron flores, velas, símbolos de paz, portadas y fotos de John Lennon.

Pese a que se trató de un aniversario especial, los -3 grados de sensación térmica que se vivieron en Nueva York este martes y la pandemia del coronavirus han llevado a que el número de personas que se acercaron a celebrar la vida del músico y pacifista fuera bastante más reducido de lo normal.

Cada uno de los músicos que acude con su guitarra a rendir homenaje a Lennon, la mayoría de ellos desconocidos, canta lo que quiere, pero las tres canciones que más suenan, apunta, son “Imagine”, “Let it Be” y “Here Comes the Sun”.

Aun así, el mensaje principal que se oye es ‘Give Peace a Chance’ (Dale una oportunidad a la paz), no puedes esperar que diga otra cosa. Es un pequeño trozo de paraíso en Central Park.

