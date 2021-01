Jennifer Lopez clama ‘Libertad y justicia para todos’

Ciudad de México.- La cantante de origen latino Jennifer Lopez sorprendió en la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente al interrumpir un momento su canto para clamar en español:

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

🇺🇸"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos" dice Jennifer López en español en medio de su actuación en la toma de posesión del presidente Joe Biden. pic.twitter.com/4eQbNy6t3l — Univision Noticias (@UniNoticias) January 20, 2021

Vestida completamente de blanco, y con el cabello recogido, Jennifer Lopez cantó América The Beatiful, y después This Land Is Your Land.

La participación de la cantante se dio justo antes del discurso de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos de América.

La presencia de Jennifer Lopez, invitada por el equipo del nuevo mandatario, simboliza la diversidad cultural de la nueva época de esta nación bajo el mandato del demócrata.

Lady Gaga, de origen italiano canta el himno

Antes, la cantante Lady Gaga, que apoyó activamente al demócrata durante su campaña, subió al estrado para entonar el himno nacional estadunidense .

Gaga vistió totalmente de negro.

