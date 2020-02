Joe Jonas y Sophie Turner serán papás

Ciudad de México.- La que inició como una conferencia de prensa para denunciar la grave situación económica por la que atraviesa la Casa del Actor, se convirtió en una trifulca entre dos grupos de actores.

Los actores Jorge Ortiz de Pinedo, Eric del Castillo y el abogado Javier Coello Trejo, encabezaron una reunión del patronato de la Casa del Actor con los medios, a la que también asistieron muchos actores de la tercera edad.

El objetivo era informar sobre el conflicto jurídico y económico con la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que mantienen desde 2007 y que se ha agravado; además de responder al secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa, que los acusa de malos manejos

Lo que no se esperaba es que Jesús Ochoa apareciera en el lugar para dar su versión. Y se armó la pelea en la que hasta se gritaron insultos por parte de los asistentes.

El abogado Javier Coello negaba las acusaciones de malos manejos que argumenta la ANDA y ratificaba que este sindicato les debe más de nueve millones de pesos en reembolsos ordenados por un juez, y que hace 21 meses que no pagan.

Jesús Ochoa interrumpía constantemente:

“Nosotros tenemos la convicción segura, de veras, de pagar lo que corresponde, pero no pagaremos un centavo que no esté justificado con una factura legal. Se han desviado fondos, traemos facturas falsas”.

Explicaba esto entre gritos hasta que prácticamente lo obligaron a salir.

Afuera dijo que “no hay transparencia, ni rendición de cuentas, quieren que se les paguen cuentas sin justificarlas, responden así porque nadie los había enfrentado antes”.

La conferencia siguió. Ortiz de Pinedo argumentó que la ANDA ya había perdido un juicio y le deben a la Casa del Actor ocho millones y medio de pesos.

“La ANDA ha gastado 6.4 millones en abogados, si eso nos lo hubieran dado no nos deberían tanto. El señor vino a reventar la conferencia, a hacer escándalo; pero escándalo es que no dan el dinero que necesita la casa”.

Finalmente el abogado Javier Coello dijo no cerrará la Casa del Actor, y que va a actuar jurídicamente “que me voy a pelear yo con él, por favor, yo soy hombre, no remedo”.

Por su parte Eric del Castillo dijo al salir del teatro Mario Moreno Cantinflas:

“Yo por eso ya no voy a las asambleas de la ANDA, hay muchos compañeros que no deberían ser artistas y están furiosos, pretenden huesos en la ANDA y en la ANDI”.

La Casa del Actor es una institución de asistencia privada que alberga a más de 40 actores de la tercera edad, cuyo cuidado asciende a más de 500 mil pesos mensuales.

Enfrenta un pleito jurídico con la ANDA desde 2007, iniciaron un juicio cuya sentencia fue le favorable y lograron que se les reembolsen mensualmente los gastos, pero denuncian que desde hace 21 meses el sindicato de actores no les paga.

