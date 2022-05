Julión Álvarez por fin limpió su nombre

Alan White, quien por años fue el baterista de la banda pionera de rock progresivo Yes y quien también tocó en proyectos con John Lennon y George Harrison, ha muerto. Tenía 72 años.

El deceso de White fue anunciado en su página de Facebook por su familia.

“Alan era muchas cosas para muchas personas: un rock star certificado para fans de todo el mundo; un compañero de banda para algunos selectos y un caballero y amigo para todos los que lo conocían”.

Mientras que la banda Yes dio a conocer la desafortunada noticia con estas palabras:

“Con profunda tristeza YES anuncia que Alan White, su muy querido baterista y amigo de 50 años, ha fallecido, a los 72 años, tras una breve enfermedad. La noticia ha conmocionado y sorprendido a toda la familia YES. Alan había estado esperando la próxima gira británica, para celebrar su 50 aniversario con YES y su icónico álbum Close To The Edge, donde el viaje de Alan con YES comenzó en julio de 1972. Recientemente celebró el 40 aniversario de su matrimonio con su amada esposa Gigi. Alan falleció, en paz en casa”.

En la publicación señalaron que murió en su casa en la zona de Seattle tras una breve enfermedad. Apenas días antes Yes había dicho que por problemas de salud Alan White no participaría en la próxima gira de la banda por Gran Bretaña para celebrar el 50 aniversario de su álbum clásico “Close to the Edge”.

Alan White ingresó a Yes en 1972, reemplazando al baterista original Bill Bruford. En una banda famosa por sus múltiples cambios de alineación, White era constante y fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll como integrante de Yes en 2017.

White se mantuvo en la banda a través de sus múltiples etapas.

Tras un cambio de alineación, Yes, con White todavía en la batería, se reinventó en la década de 1980 como una banda más pesada que apelaba a los jóvenes escuchas, más cercana al heavy metal ya los videos musicales. En 1983 Yes lanzó el popular álbum “90125”.

Rockstar certificado

Alan White es considerado uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos. Nació en 1949 en County Durham y se unió a YES el 30 de julio de 1972 para el Close to the Edge Tour.

Antes había trabajado con la banda Plastic Ono de John Lennon después de una llamada telefónica en 1969 para tocar en el Festival de Rock de Toronto. Alan continuó trabajando con Lennon, incluso en el álbum Imagine y con George Harrison en All Things Must Pass.

También trabajó con varios otros músicos a lo largo de los años, incluyendo la Fuerza Aérea de Ginger Baker, Joe Cocker, Gary Wright, Doris Troy y Billy Preston por nombrar algunos.

Una serie de contratiempos de salud desde 2016, habían restringido el tiempo de Alan en el escenario con YES en las recientes giras con Jay Schellen reemplazando y Alan uniéndose a la banda, con gran aplauso, hacia el final de cada set.

