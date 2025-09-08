Celebridades
La experiencia humana es insustituible frente a la inteligencia artificial: Guillermo Arriaga
Ciudad de México.— La inteligencia artificial y la automatización avanzan a un ritmo que amenaza con superar muchas capacidades humanas. Frente a esta realidad, el escritor, productor y director mexicano Guillermo Arriaga subraya que lo que define al ser humano no puede ser replicado por máquinas. La clave para preservar nuestra esencia, afirmó, radica en la experiencia, el arte y el lenguaje.
Experiencia humana, herramienta insustituible
Arriaga planteó una pregunta “¿Qué nos permitirá no ser dominados por la inteligencia artificial?” Su respuesta fue clara: la experiencia humana. “Lo único que podemos rescatar es la experiencia y algo que rescata la experiencia humana es precisamente el libro y el arte. Cuando leemos, nos movemos hacia direcciones que no habíamos visto antes”, explicó.
El productor indicó que tanto la literatura como el cine cumplen una función transformadora. Las grandes obras maestras no solo entretienen, sino que generan giros de 360 grados en la percepción del mundo. “Nos invitan a mirar debajo de la mesa, bajo la silla”, a descubrir lo invisible y a cuestionar lo que dábamos por sentado. Esta capacidad de abrir nuevas perspectivas es algo que la tecnología jamás podrá reemplazar.
LEE Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Jóvenes sin lenguaje
El lenguaje va más allá de un instrumento de comunicación, es la base de la identidad y la memoria. Arriaga advirtió que una generación sin lenguaje está destinada a perderse. La falta de palabras suficientes para compartir, expresar y comprender emociones contribuye a la depresión y ansiedad que afecta a muchos jóvenes.
Contar historias y transmitir experiencias permite a las personas construir sentido, comprender su entorno y relacionarse de manera auténtica con los demás. En este sentido, el lenguaje es mucho más que un medio: es un puente entre la experiencia individual y la colectiva, entre la memoria personal y la historia social.
Conservar recuerdos
Arriaga señaló que la identidad y el cambio social no se encuentran en la tecnología, sino en la capacidad humana de narrar. A través del cine, la literatura y otras formas de arte, se conservan recuerdos, se transmiten valores y se generan aprendizajes que influyen en la sociedad.
La tecnología puede procesar datos, pero no puede experimentar la vida, no puede conmover, ni provocar transformaciones profundas en quienes la consumen.
La experiencia humana, enfatizó, tiene la fuerza de modificar percepciones, expandir horizontes y construir significado en comunidades enteras.
Preservar la humanidad en la era digital
La advertencia de Guillermo Arriaga recuerda que, aunque la inteligencia artificial se convierta en protagonista en todos los ámbitos, la riqueza de la experiencia humana permanece insustituible.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
Caso Sasha Sokol abre otro precedente: abuso infantil debe repararse y no prescribe
Sobrevivientes pueden reclamar indemnización sin límite de tiempo
Ciudad de México.- Sasha Sokol compartió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio obligatorio que marca un parteaguas en la protección de la infancia y la reparación del daño en casos de abuso sexual infantil, esto derivado del precedente que su caso ha sentado en la impartición de justicia para sobrevivientes de violencia sexual.
El 1 de septiembre de 2025 entraron en vigor dos tesis de jurisprudencia que obligan a jueces y tribunales del país a reconocer que las víctimas tienen derecho a exigir indemnización por abuso sexual sin límite de tiempo, aún cuando los hechos hayan ocurrido décadas atrás.
Este cambio se deriva del caso de la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, proceso judicial que expuso la necesidad de replantear la forma en que México protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales.
Relación impropia con menores es violencia sexual y es delito
La SCJN, en la tesis 200/2025 determina que las relaciones impropias entre adultos y menores constituyen violencia sexual y, por lo tanto, un hecho ilícito que genera la obligación de reparar el daño.
Este criterio deja claro que las víctimas de abuso no deben enfrentar dudas sobre la naturaleza de lo que vivieron ni obstáculos legales para buscar justicia.
La justicia no prescribe para las víctimas
Además, la Suprema Corte establece que la acción civil para reclamar indemnización es imprescriptible. Es decir, la víctima puede acudir a los tribunales en cualquier momento de su vida, sin importar cuántos años hayan pasado desde los hechos, dicta en la tesis 201/2025.
De lo contrario, advierte la Corte, se violaría el derecho fundamental de acceso a la justicia. Esta resolución reconoce que las secuelas del abuso sexual infantil son profundas y permanentes, por lo que el tiempo no puede convertirse en un obstáculo para la reparación.
El caso Sasha Sokol como referente
En junio pasado, la SCJN ratificó la condena civil contra el productor Luis de Llano, reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol tenía 14 años. La cantante celebró públicamente el fallo como una victoria no solo personal, sino para todas las víctimas de violencia sexual infantil.
Su testimonio y proceso judicial abrieron el debate nacional sobre la imprescriptibilidad de estos delitos y sentaron las bases para que la Corte emitiera ahora estas dos tesis que se convierten en criterio obligatorio.
Un legado de justicia y dignidad humana
Estas resoluciones fueron aprobadas en la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte antes de su renovación. Dejan como legado un marco jurídico más humano, que reconoce la dignidad de las víctimas y la urgencia de reparar el daño, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Para las familias mexicanas, representa una señal clara: el abuso sexual infantil nunca debe quedar impune y el derecho de los niños y niñas a la justicia es irrenunciable.
npq
Celebridades
¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Ciudad de México.— El cantante mexicano Kalimba Kadjhaly Marichal Ibar, conocido en el mundo artístico como Kalimba, compartió su visión sobre Dios y la fe. Con un lenguaje sincero, relató cómo su encuentro con lo divino le permitió replantear su vida, comprender el verdadero sentido del amor y reconocer la importancia de la ética en cada decisión.
¿Dónde está Dios?
Durante el Podcast de Javier Paniagua, le preguntaron a Kalimba ¿dónde está Dios? Y recordó que la Biblia define a Dios de manera contundente: “Dios es amor”. Explicó que no se trata de un ser que solo da o pide amor, sino que su esencia misma es amor.
El interprete de Tocando Fondo, indicó que la presencia divina se hace visible en cada acción movida por un amor genuino, que no busca recompensa y que tiene como propósito el bien del otro. Para él, el amor verdadero no es egoísta, da sin esperar y llena de plenitud a quien lo practica.
Amor al prójimo
En su reflexión, citó amar a Dios con todo el corazón, con la mente, el alma y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Explicó que cuando una persona ama, no daña, ya que nadie busca lastimarse a sí mismo. Sin embargo, reconoció que hay quienes se autodestruyen física y emocionalmente, lo que lo llevó a preguntarse si realmente sabía amarse.
Aprendizaje desde la experiencia personal
Kalimba habló sobre su vida en años pasados, marcada por la vida nocturna, reuniones y consumo frecuente de alcohol. Planteó una pregunta que se hizo a sí mismo: “Si un médico analizara mi cuerpo, ¿diría que me amo?”. Reconoció que la respuesta era negativa y que esa conclusión lo llevó a reconocer que no podía amar a otros sin antes aprender a amarse a sí mismo. Según explicó, ese aprendizaje llegó a través de su relación con Dios, a quien considera la fuente del amor puro.
La diferencia entre el Dios verdadero y el ego
El cantante expuso una reflexión sobre la fe que lo acompañó durante mucho tiempo. Mencionó que muchas personas aseguran creer en Dios, pero en realidad moldean una imagen a su conveniencia. Para Kalimba, cuando alguien dice “creo en mi Dios”, en realidad está construyendo una versión personal que responde al ego y no al Creador. En su experiencia, Dios no puede estar subordinado a la voluntad humana, porque de lo contrario dejaría de ser Dios.
LEE “No creo en Dios”, ¿Qué pasa con los jóvenes sin fe?
La Biblia como guía constante
Kalimba relató que su acercamiento a la fe lo llevó a comprobar en la práctica lo que la Biblia enseña. Explicó que cada vez que sigue sus consejos, encuentra resultados concretos en su vida. Describió a las Escrituras como un libro que no falla y que funciona como guía de un padre amoroso que orienta día con día, aunque respeta siempre el libre albedrío de cada persona.
Un camino de fe en medio de contrastes familiares
El cantante recordó que creció en una familia marcada por diferentes visiones sobre Dios. Su padre era ateo y su madre católica. En ese contexto, dijo haber enfrentado cuestionamientos de quienes consideran que creer en Dios es una muestra de debilidad. Pese a ello, señaló que fue el primero en su familia en abrazar la fe cristiana, buscando a Dios no desde lo que él mismo había decidido que debía ser, sino preguntándole directamente quién es.
Ética y temor a Dios como principios de vida
Kalimba también habló de la importancia de la ética en su vida personal y profesional. Recordó que sus padres le transmitieron valores firmes, pero añadió que el respeto a Dios lo lleva a actuar con coherencia. Para él, sería contradictorio obrar de manera antiética y después pedir ayuda a Dios. Por esa razón, procura mantener una conducta recta que refleje su fe.
La fe como relación y no como religión
El intérprete explicó que su visión sobre Dios no se limita a pertenecer a una religión en particular. La definió como una relación viva, semejante a la experiencia de estar enamorado. Según sus palabras, Dios lo creó por amor y lo creó para amar, por lo que toda acción de su vida debe tener como base ese principio.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso con romántica publicación
“Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”
Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce sorprendieron al mundo este martes al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial con una serie de fotos compartidas en Instagram. El mensaje que acompañó la publicación decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.
En las imágenes se aprecia a la pareja en un entorno floral, con Kelce arrodillado y un primer plano del anillo de Swift: un deslumbrante diamante corte cojín montado en oro, que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.
Una historia que empezó con una pulsera
La relación entre la estrella del pop y el campeón de tres Super Bowls se remonta a 2023, cuando Kelce intentó regalarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto del Eras Tour.
Tiempo después, la cantante reveló a la revista Time que la pareja ya estaba unida desde antes de que se les viera juntos públicamente. “Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja”, dijo en 2023.
Ese debut ocurrió en septiembre, cuando Taylor asistió a un partido de los Kansas City Chiefs, que desató una ola de especulación mediática que pronto se confirmó como una historia de amor real.
Complicidad y apoyo mutuo
La relación de casi dos años se ha caracterizado por muestras de cariño espontáneas que han cautivado a sus fanáticos: el beso en el campo tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 2024, y la aparición sorpresa de Kelce en el escenario durante un concierto de ella en Londres.
En una entrevista con Time, la cantante explicó cómo enfrentan la fama como pareja: “Cuando dices que una relación es pública, significa que voy a verlo hacer lo que ama, nos apoyamos mutuamente, hay otras personas y no nos importa. Simplemente estamos orgullosos el uno del otro”.
YA VISTE: Martha Higareda espera gemelos
Compromiso con futuro
Más allá de la expectación mediática, la pareja ha dado señales de que su vínculo se sustenta en valores sólidos. Durante una conversación pública, Swift destacó que la “bandera verde” que la conquistó fue la capacidad de Kelce para mantener amistades y su naturaleza leal.
El anuncio de su compromiso marca el siguiente capítulo en una historia que, como muchas de las canciones de la artista, parece salida de una película romántica. Ahora, millones de seguidores esperan la boda que promete ser uno de los eventos más comentados.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Celebridades
Martha Higareda y su esposo esperan gemelos: Mi familia ahora es mi prioridad
“Mi familia de 4”
Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda y su esposo, el empresario estadounidense Lewis Howes, anunciaron con gran alegría que serán padres de gemelos. A solo dos meses de confirmar su embarazo, la pareja reveló que esperan la llegada de sus bebés para mediados de octubre.
Martha Higareda compartió en sus redes sociales que su pequeña familia de dos se convirtió en una familia de cuatro.
“Dios tiene una manera de darnos regalos que nunca vimos venir, milagros que multiplican el amor y llenan nuestros corazones con gratitud infinita. Hoy no solo estamos agradecidos por la vida que crece dentro de mí, estamos agradecidos porque hay dos vidas que Dios nos está enviando”.
La maternidad y la familia como prioridad
Martha Higareda, reconocida por su trayectoria en el cine mexicano y actualmente por su faceta como conductora de pódcast junto a Yordi Rosado, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la familia en su vida.
En una conversación reciente con Yordi en el programa De Todo Un Mucho, la actriz reflexionó sobre cómo cambia la visión de las prioridades con el matrimonio.
“Mi familia ahora es mi esposo, si uno pone todo lo demás primero, o a la familia extendida, la relación empieza a fracturarse”.
Con la noticia de sus gemelos, estas palabras toman aún más fuerza, la actriz insiste en que el amor de pareja debe ser el núcleo para construir una familia sólida y estable, algo que ahora vive al lado de Howes.
Aunque Martha Higareda continúa activa, dejó claro que su prioridad es la familia que está formando con Howes. “El trabajo es importante, pero la familia es lo esencial. Es lo que te sostiene en los momentos buenos y en los difíciles”, compartió también en su diálogo con Rosado.
El embarazo de la actriz ha despertado mensajes de felicitación en redes sociales, donde sus seguidores celebran que, además de su éxito profesional, viva uno de los momentos más plenos en su vida personal.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
La experiencia humana es insustituible frente a la inteligencia artificial: Guillermo Arriaga
Un perro en casa: el vínculo que transforma la vida de los niños
Carlo Acutis ya es santo: el papa León XIV eleva al joven que evangelizó en internet
Marcel García: la voz que inspira y conecta en internet
Cómo las comidas familiares fortalecen la salud y los vínculos
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa
-
Felipe Monroyhace 3 días
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
-
Méxicohace 3 días
Un diagnóstico a tiempo protege a mamá y bebé de la diabetes gestacional
-
Cienciahace 3 días
Convivir con la naturaleza: la terapia accesible que toda familia necesita