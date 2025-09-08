La experiencia humana es insustituible frente a la inteligencia artificial: Guillermo Arriaga

Ciudad de México.— La inteligencia artificial y la automatización avanzan a un ritmo que amenaza con superar muchas capacidades humanas. Frente a esta realidad, el escritor, productor y director mexicano Guillermo Arriaga subraya que lo que define al ser humano no puede ser replicado por máquinas. La clave para preservar nuestra esencia, afirmó, radica en la experiencia, el arte y el lenguaje.

Experiencia humana, herramienta insustituible

Arriaga planteó una pregunta “¿Qué nos permitirá no ser dominados por la inteligencia artificial?” Su respuesta fue clara: la experiencia humana. “Lo único que podemos rescatar es la experiencia y algo que rescata la experiencia humana es precisamente el libro y el arte. Cuando leemos, nos movemos hacia direcciones que no habíamos visto antes”, explicó.

El productor indicó que tanto la literatura como el cine cumplen una función transformadora. Las grandes obras maestras no solo entretienen, sino que generan giros de 360 grados en la percepción del mundo. “Nos invitan a mirar debajo de la mesa, bajo la silla”, a descubrir lo invisible y a cuestionar lo que dábamos por sentado. Esta capacidad de abrir nuevas perspectivas es algo que la tecnología jamás podrá reemplazar.

LEE Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana

Jóvenes sin lenguaje

El lenguaje va más allá de un instrumento de comunicación, es la base de la identidad y la memoria. Arriaga advirtió que una generación sin lenguaje está destinada a perderse. La falta de palabras suficientes para compartir, expresar y comprender emociones contribuye a la depresión y ansiedad que afecta a muchos jóvenes.

Contar historias y transmitir experiencias permite a las personas construir sentido, comprender su entorno y relacionarse de manera auténtica con los demás. En este sentido, el lenguaje es mucho más que un medio: es un puente entre la experiencia individual y la colectiva, entre la memoria personal y la historia social.

Conservar recuerdos

Arriaga señaló que la identidad y el cambio social no se encuentran en la tecnología, sino en la capacidad humana de narrar. A través del cine, la literatura y otras formas de arte, se conservan recuerdos, se transmiten valores y se generan aprendizajes que influyen en la sociedad.

La tecnología puede procesar datos, pero no puede experimentar la vida, no puede conmover, ni provocar transformaciones profundas en quienes la consumen.

La experiencia humana, enfatizó, tiene la fuerza de modificar percepciones, expandir horizontes y construir significado en comunidades enteras.

Preservar la humanidad en la era digital

La advertencia de Guillermo Arriaga recuerda que, aunque la inteligencia artificial se convierta en protagonista en todos los ámbitos, la riqueza de la experiencia humana permanece insustituible.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv