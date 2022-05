‘La Roca’ visita Jalisco para para abrir otra destilería de su tequila

Kim Kardashian sorprendió con el vestido ajustado de color carne recubierto de brillantes que usó Marilyn Monroe, cuando cantó el “Happy Birthday” al presidente Kennedy .

En su cuenta de Instagram agradeció al Museo Ripley por ‘prestarle’ el atuendo.

¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento”.