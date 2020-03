Lady Gaga retrasa el lanzamiento de su disco

Ciudad de México.— Desde la cuarentena que mantiene en su casa de Nueva York, la cantante Thalía reaccionó a un video del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde invita a los mexicanos a salir de sus casas en plena pandemia del Coronavirus.

A través de un video en sus redes sociales, la cantante mexicana, criticó el mensaje de López Obrador donde explica que la fase 1 aun está en marcha y él dirá cuando no hay que salir de casa.

“Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan (…) Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes”, dijo el mandatario.

Ante ello, Thalía respondió “No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”.

La esposa del empresario Tommy Mottola, insistió que los profesionales de la salud han indicado constantemente que “tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”.

Siete24.mx

ebv