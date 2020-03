Led Zeppelin gana la batalla por ‘Starway to Heaven’

Ciudad de México.- Famosas se unirán al Paro Nacional de Mujeres el próximo 9 de marzo como una forma de protesta pacífica y silenciosa ante la ola imparable de violencia de la que son víctimas mujeres y niñas en México. Zuria Vega, Amandititita, opinan sobre el tema.

La actriz Zuria Vega, mamá de dos hijos, además de mujer emprendedora, hace un llamdo a las mujeres a unirse en una sola voz, sin divisiones.

“Yo creo que este 9 de marzo es muy importante que nos ausentemos, que realmente sea un día sin mujeres, y eso nos toca a cada una, dentro de nuestras posibilidades, hacerlo efectivo, no es un día de vacación, de puente, realmente es uh día de ausencia en las calles, en redes sociales, de no consumir; podemos ser una sola voz”.

Así lo expresó Zuria Vega, que además de mamá y actriz es una mujer emprendedora al crear su propio canal de Youtube “Soy Mamá”, en el que habla de la experiencia de ser madre, da consejos y entrevista a otras compañeras actrices o cantantes, que también tienen hijos.

Foto: Siete24

Zuria está convencida de que el combate a la violencia inicia en el seno familiar y en el apoyo que las mujeres puedan encontrar primero en su propia familia y también en otras mujeres.

“Debemos de dejar de juzgarnos entre mujeres y de hacernos sentir mal porque, de estarnos comparando, si das pecho o das fórmula; creo que tenemos que cambiar ese diálogo entre nosotras, apoyarnos más, sumarnos más, hacernos una sola voz, darnos la mano es muy importante y es lo que yo quiero comunicar en mi día a día a través de mis redes sociales”.

La cantante Amandititita se sumará al paro, pero se pronuncia a favor del respeto y aclaró que el paro y la marcha son para protestar por la violencia a las mujeres, NO para pronunciarse a favor del aborto, como han hecho algunos que quieren dividir.

“Me uno al paro lo que haré es no entrar en mis redes sociales y no generar movimiento económico. Es una manifestación muy poderosa, el silencio es muy poderoso, mucha gente está enterada pero no entiende, es una manifestación pacífica ojalá la mayoría lo pueda hacer sin consecuencias.

Me parece una propuesta muy valiosa, creo en ese poder de hacerte para atrás y que no se mezcle con ningún tipo de cuestión política, como ya se está manejando, que quede muy claro, esto es para la no violencia, no para pronunciarse sobre otros temas, como el aborto, ahorita no es ese el tema estamos hablando de violencia a las mujeres”.

npq