Leticia Calderón es #LadyMataGatos

Ciudad de México.- Durante el inicio de grabaciones de la telenovela “Imperio de mentiras”, Leticia Calderón sufrió un ataque de pánico al ver aparecer en el set a un gato.

Así es, la actriz padece fobia a los gatos y no sabe por qué, pero la aparición de un simple gato que cruzaba por ahí le provocó ansiedad y comenzó a desvariar hasta hacer estas desafortunadas declaraciones.

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí estamos grabando la telenovela, así yo no puedo, se fue, pero por aquí sigue, les tengo pánico…

Mis hijos saben que si vamos por Periférico y veo pasando un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado (sus hijos) porque yo corro y paso encima de él”.

Y es que Leticia Calderón no puede controlar su aversión a los gatos, ha acudido a terapia psicológica para enfrentar su miedo pero no ha podido superarlo.

“No se porque, mi mamá no me ha dicho si me ocurrió algo con esos animales, quizá me arrojó un gato. He ido al psicólogo y no funciona”.

Esto ocurrió mientras la actriz daba algunas entrevistas sobre su papel en la telenovela que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios.

Cuando vio al gato incluso tuvo que salir de la locación y pedir a la producción que sacaran al animal.

Por esto Leticia Calderón se convirtió en tendencia y usuarios de Twitter terminaron llamandola #LadyMataGatos, y recibió toda clase de insultos.

#LadyMataGatos Creo que todos !! tenemos fobia a algo pero matar a un animal 🐈 esa no es la mejor opción. Creo que a estas alturas del partido muchos a nivel mundial,estamos en contra de la matanza de cualquier animal pic.twitter.com/OZVC0QmXYx — 𝗡𝗜𝗖𝝝𝗟𝝠𝗦 (@Cezarvnicolas) March 3, 2020

La fobia a los gatos o ailurofobia es una patología que hace querer evadir la presencia de un gato.

🐈

Los psicópatas son personas capaces de actos delictivos y graves agresiones sin que muestren un sentimiento de culpa. #LadyMataGatos #LeticiaCalderon es una psicópata. pic.twitter.com/PPHywaWeo9 — Juan Fractal (@juanfractal22) March 3, 2020

TE PUEDE INTERESAR: La esposa de Juan Collado sin dinero

Antes la actriz que tiene dos hijos del abogado Juan Collado, actualmente detenido, habló acerca de su situación económica.

“A mis hijos les he enseñado, ante todo, el respeto a su padre; nosotros no juzgamos, no criticamos, no justificamos, respetamos, el cariño se gana, pero ellos ven que yo lo respeto.

Espero que se solucione el problema, primero por su libertad, y después… yo pienso mucho en mis hijos, por el bien de ellos”.

Ni ella ni sus hijos lo han visitado en prisión.

npq