Llega ‘Champions of Magic’ con cinco de los mejores ilusionistas

Ciudad de México.- Un escape imposible de la celda de tortura de agua de Houdini; una predicción alucinante que hay que ver para creer; levitación múy por encima del escenario y un final más allá de toda explicación, son parte del espectáculo que presenta Champions of Magic, que iniciará temporada en esta ciudad.

Los artistas que presumen actos de magia original, se integran por ilusionistas, mentalistas y escapistas, y se presentan en el país después de una gira internacional.

Entre los artistas de este show está el dúo YOUNG & STRANGE, Alex McAleer, Fernando Velasco, y Kayla Drescher.

La especialista de magia de close up de Los Ángeles, que trabaja entre el público en las butacas, dijo en una conferencia de prensa que su estilo es pequeño pero imprescindible.

Mientras que Fernando Velasco, el escapista, comentó:

“Me toca a mi ponerle el peligro al show, recreó la tortura de agua de Houdini, me van a sumergir en agua boca abajo, encadenado y con candados, es una tortura, obviamente me tengo que escapar antes de que se me acabe la respiración, veremos si lo logro”.

Es un espectáculo familiar y es uno de los shows de magia más grandes de todo el mundo, enfatizó el ilusionista mexicano.

Los ilusionistas británicos Richard Young y Sam Strange ofrecerán una representación de comedia e ilusión, y Alex McAleer presentará uno de sus actos de lectura mental.

Al finalizar la ronda de preguntas y respuestas Fernando realizó un pequeño acto.

Champions of magic tendrá funciones del 25 al 29 de marzo en el Centro Cultural Teatro 2.

