Los Aguilar en los Premios de la Radio

Ciudad de México.- Después de varios días de notas sobre un veto impuesto por Universal Music al cantante Christian Nodal, este rompió el silencio para demostrar que “no hay ningún veto” porque consiguió un amparo de una jueza.

Christian Nodal realizó un video en vivo para aclarar su situación respecto a las publicaciones que indican un veto por parte de su casa discográfica para boicotear su música; una reacción común hace varias décadas, pero que que el autor consideró se trata de una esclavitud moderna que quieren imponer a los artistas.

“Quiero dejar tranquilos a todos y pedirles que me ayuden a difundir este video porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”.

Y agrega que:

“Yo tengo una resolución de una juez federal, donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal denegadas, no existe tal veto, es falso. Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal; lo que están haciendo es que como yo no quise firmar un nuevo contrato con Universal, están haciendo todo este circo con medios y redes sociales contra mí.

Lo cual se me hace una injusticia porque yo estos cinco años de carrera los he hecho limpios, trabajando muy fuerte, entregándome cien por ciento para ustedes, y Universal no quería que me les fuera”.

“Todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto”.

Hay artista para rato

Nodal explicó que todo esto surgió a raíz de que no quiso firmar un nuevo contrato y están actuando a la mala. Ya puede seguir realizando colaboraciones con otros artistas y advirtió que viene la mejor etapa de su carrera.

“Hay Christian Nodal para rato, le pese a quien le pese. No van a poder parar mi música”.

Y es que esta semana el diario El Universal publicó que la antigua casa discográfica de Nodal trataba de imponer, a través de AMPROFON, que ningún medio de comunicación, artista, plataforma digital, promotores o empresarios, debía colaborar con el cantante de Regional Mexicano, medidas de presión como en los viejos tiempos.

