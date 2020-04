Los Ángeles Azules están de luto

La cuarentena también es un tiempo para ser creativos, sobre todos los músicos están en constante creación, como la compositora Flor Amargo, que creó La cumbia de la cuarentena.

Es una divertida parodia de un tema icónico de Pimpinela, Olvidame y pega la vuelta, a la que Flor Amargo adaptó la letra para reírse de las situaciones que genera el encierro.

La cumbia de la cuarentena habla de una pareja en el sexto día de encierro por la emergencia sanitaria, que provoca enojos, desesperación y ganas de salir corriendo, pero tiene que seguir conviviendo en el mismo espacio.

“Coronavirus, prefiero que tú me contagies ahora y me quede muerta /

Estás neurótica mujer /

Corona Virus, que estar encerrada con este canijo es peor que la guerra /

Estás mintiendo yo lo sé /

Vete, contágiate ahora del virus corona y cierra la puerta /

Yo ya no te aguanto conviviendo a diario en esta cuarentena”.

Así esta situación extraordinaria también nos puede hacer reír.

La cumbia de la cuarentena ya lleva más de 45 mil reproducciones en Youtube.

