Los Daniels estrenarán música nueva en streaming

Ciudad de México.- Los Daniels darán su segundo concierto vía streaming este sábado desde el Pepsi Center, sin público, pero con la produción completa de un show en vivo. Estrenarán nuevas canciones y tocarán otras que tenía años sin incluir.

Ya tienen listo su tercer sencillo Fluir, de su séptimo disco Serpientes y Escaleras, que estará muy pronto en plataformas digitales, después del concierto de este fin de semana.

Platicamos con Daniel Barrera, guitarrista de Los Daniels.

“Algo que está bueno de este concierto a diferencia del pasado, es que como banda preparas el set list y es el mismo que tocas en todas las ciudades; lo que si cambia con el streaming es que la mayoría de las personas que se conectan son las mismas que ya se conectaron antes; por eso serán otras canciones, algunas que no tocamos en años.

El streaming llegó para quedarse como una opción alterna si el foro lo permite; me imagino que no será muy caro si ya tienes la producción, solo procurar tener varias cámaras. Como ingreso extra para el artista y los organizadores sería tonto no aprovecharlo si ya se tiene toda la infraestructura”.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=tl9tAvhB6Wndernm&v=801329270610171&ref=watch_permalink

Daniel Barrera nos platicó que se reunirán fisicamente este viernes para pulir algunos detalles, pero prácticamente no necesitan ensayar.

La pandemia sí los ha afectado, pues el último concierto que tuvieron, que fue remunerado, fue en el Vive Latino; para una banda que sobrevive de hacer shows en vivo si está difícil.

“Por eso es importante que si les gusta una artista, lo apoyen, lo escuchen en Spotify, o descarguen sus canciones de una plataforma, nosotros por ejemplo es el único ingreso que hemos recibido en estos meses”.

YA VISTE: Moenia preparó una noche virtual de Stereohits

Los Daniels darán un concierto desde el escenario del Pepsi Center como parte de la iniciativa REEM para la Reactivación del Entretenimiento en México, totalmente en vivo, con un costo de 99 pesos.

“Esta muy accesible el precio para ver un concierto en vivo que no se va a repetir”.

Los boletos se pueden adquirir en eticket.com El concierto se puede ver en todo México, además de Costa Rica, Nueva York, Bogotá y España.

npq