Los primeros conciertos a puerta cerrada ya tienen fecha

Ciudad de México.- El teatro mexicano se reinventa debido a las circunstancias de confinamiento y un grupo de actores encabezado por Arath de la Torre y el director chileno Pato Pimienta estrenará en Youtube la obra “Trajes de Abrazos” este viernes 29 de mayo.

Con la motivación de no perder la capacidad creativa y continuar en contacto con el público, nació en cuarentena este proyecto teatral que es posible gracias a las plataformas digitales, pero sobre todo al impulso artístico

“Hemos vuelto a tener esa sensación del ensayo y a vivir esa adrenalina previa al estreno”, explicó Pimienta, en una conferencia virtual a través de Zoom, este martes.

Arath de la Torre compartió la emoción de actuar en esta obra junto con su esposa.

“En plena pandemia, cuarentena, llega alguien y te pica la cresta para hacer algo diferente tal vez sea un parteaguas de algo nuevo, que tal vez no se vuelva a repetir, una forma de expresión diferente; los actores tenemos que buscar nuevas formas para seguir vigentes en el gusto de la gente.

Es algo muy bonito, mi esposa y yo estamos haciendo algo novedoso para la familia, nuestros hijos ven que estamos trabajando en algo productivo”.

“Trajes de Abrazos” es un guion divertido, una comedia sencilla, terapia psicológica entre una pareja que vive una pandemia en 2022 y vemos cómo han cambiado las relaciones humanas y de pareja.

“Es un proyecto profesional, así lo hemos tomado nosotros y esto puede abrir la llave de la esperanza que con iniciativa personal y una inversión mínima podemos generar algún ingreso, brindar historias al público. No somos los primeros, pero si somos pioneros”, continuó Arath.

El sector teatral ha sido golpeado económicamente por esta pandemia, los teatros fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir, muchos actores están pasando por momentos muy tristes sin ingresos y sin su pasión.

La obra tendrá una duración de 35 minutos, sí es una obra de teatro, porque es un espectáculo en vivo, hay una continuidad dramática, actuaciones profesionales, argumentaron, se trata de teatro en línea o teatro web.

Actúan también Yolanda Ventura y Susy Lu.

“Yo había llevado muy bien este confinamiento, me gusta mucho leer, me gusta cocinar, estar en casa; lo que si extraño muchísimo y ya no puedo más es ensayar teatro, por eso cuando me invitaron no lo dudé ni un momento”.

Así lo platicó Yolanda:

“Me parece una obra muy divertida sobre un futuro cercano y seguimos encerrados. Lo que nos ha enseñado este virus es convivir con la incertidumbre, por lo que me parece muy importante plantear esto, como una terapia”.

¿De qué trata Trajes de Abrazos?

La pandemia ya forma parte de nuestras vidas, y las personas para no contagiarse ocupan los conocidos trajes de abrazos. En medio de todo esto, Lupe y Poncho se encuentran hace un tiempo en una terapia sexual con su sexóloga Almendra. Las cosas no marchan bien, no solo para Lupe y Poncho. La verdad, ya nada marcha… para ninguno de los tres.

“Trajes de abrazos”, es una historia de amor, reuniones en moteles, descuidados y uno que otro maldito zombie.

Las funciones serán en Youtube live, las primeras serán para amigos y medios, el 29 y 30 de mayo, después continuarán con las funciones de pago y también habrá porcentajes para donativos.

Tic pass generará un link personalizado para acceder a la función mediante un pago simbólico, porque habrá una experiencia teatral, dramática e inmersiva.

npq