Maluma y la importancia de entretenimiento seguro para bebés

Ciudad de México.— Una manda, un camino de fe y un corazón agradecido: así se funden la tradición católica, el vínculo familiar y la fe que mueve montañas.

Una caminata que no es concierto

No hubo luces, ni escenario, sólo el polvo del camino, el murmullo de los rezos y el paso firme de miles de personas que, como cada año, han caminado la Ruta del Peregrino rumbo a Talpa de Allende, Jalisco.

Esta ocasión, avanzando sin protagonismo, iban el cantante Julión Álvarez y su padre, César Álvarez Villalpando, unidos por una promesa de fe y el amor que desde siempre los ha acompañado.

Esta vez, no era el artista ni el ídolo regional. Era el hijo y el creyente. Caminaba por una manda personal y lo hacía como los demás: con oración y cansancio en los pies, pero con gratitud en el alma.

Camino que transforma

La Ruta del Peregrino no es una excursión ni un evento turístico. Es una de las manifestaciones de fe más grandes de México. Cada año, más de cuatro millones de personas se ponen en camino hacia el Santuario de la Virgen del Rosario de Talpa, muchos de ellos desde el Cerro del Obispo. Son 117 kilómetros de trayecto entre montañas, polvo y piedra, que atraviesa once municipios jaliscienses como Ameca, Mascota, Mixtlán, Guachinango y San Sebastián del Oeste, hasta llegar a Talpa de Allende, en plena Sierra Occidental.

Algunos completan el recorrido en dos días, otros tardan hasta cinco. La caminata, que puede llegar a diez horas por jornada, depende de la condición física y, sobre todo, de la fe. Muchos lo hacen a pie, lo único que no cambia es la intención que los mueve: agradecer, pedir, cumplir, reconciliar.

Padre e hijo, unidos también en la fe

La presencia de Julión Álvarez en esta peregrinación no fue un acto de exhibición. Fue una expresión sincera de su religiosidad. Caminó acompañado por su padre, a quien ha llamado públicamente su ídolo, y juntos vivieron el recorrido como un acto íntimo de espiritualidad.

Esa relación de respeto y cariño se notó en cada paso, en cada gesto compartido, en el aliento mutuo que se daban mientras avanzaban por los tramos más difíciles, como El Espinazo del Diablo, una cuesta empinada y pedregosa donde los peregrinos deben apoyarse con cuerdas para seguir subiendo.

Ya en el templo, Julión cumplió su manda y luego de recibir permiso del sacerdote, interpretó brevemente una de sus canciones dentro del santuario. El momento fue capturado por los fieles, emocionados por ver a un cantante popular unirse a ellos no como artista, sino como hermano de camino. El video se volvió viral, pero lo que dejó fue más que una anécdota: fue un testimonio de fe sencilla y genuina.

El corazón de la tradición

La historia de esta peregrinación tiene más de 200 años. Inició cuando los pueblos tarascos trajeron la primera imagen tallada en madera de la Virgen del Rosario. La fama de sus milagros atrajo a los devotos de toda la región. Desde entonces, la romería ha crecido y se ha convertido en una de las expresiones más intensas de devoción mariana en México.

Durante el trayecto, el paisaje cambia de forma constante. Pasos entre árboles, caminos terrosos, cruces levantadas en honor a los que ya no volvieron. Hay relatos y leyendas que infunden respeto, pero también esperanza. Hay cantos, rezos, lágrimas, promesas. Hay personas mayores, niños, familias enteras que hacen el recorrido unidos. Los fieles no han dejado de caminar. Piden paz, protección y consuelo.

Una señal en el camino

Para muchos creyentes, la presencia de figuras públicas como Julión Álvarez en esta peregrinación es una forma de confirmar que la fe es de todos, sin distinción. Él mismo lo dijo: esto no es un evento, es una conexión con algo más grande. Y esa conexión se hace más fuerte cuando se recorre con humildad y se vive en silencio, paso a paso, kilómetro a kilómetro.

Caminar para creer

Con el sol en la espalda, a pesar de las cuestas, el cansancio y de las ampollas, Julión Álvarez siguió adelante, porque cada paso tenía un sentido, porque la Virgen los esperaba. Porque la manda no es una carga, sino una ofrenda. Ese es el milagro del camino.

