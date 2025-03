Más que un grupo, Prey una familia que canta con valores

Lady Gaga regresa a México después de 13 años para ofrecer un concierto en la Ciudad de México. La estrella del pop se presentará el próximo sábado 26 de abril de 2025 en el Estadio GNP, como parte de la promoción de su nuevo álbum MAYHEM.

La noticia causó gran expectativa entre sus fans mexicanos, conocidos como Little Monsters. La última vez que Gaga se presentó en el país fue en 2012 con su gira The Born This Way Ball Tour. Ahora, con una nueva producción musical, la artista vuelve para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año.

El esperado regreso

El concierto de Lady Gaga forma parte de la promoción de MAYHEM, su próximo álbum que se lanzará el 7 de marzo. La cantante adelantaó algunos sencillos como Abracadabra, Disease y Die With a Smile, este último en colaboración con Bruno Mars.

La gira promete combinar la energía característica de Gaga con una visión audaz, explorando temas de caos y transformación. La artista ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música pop, con más de 124 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Gaga no solo traerá su nuevo material, sino que también se espera que interprete algunos de sus éxitos como Bad Romance, Shallow y Poker Face.

La presentación en la Ciudad de México será la única fecha confirmada hasta el momento para Latinoamérica. La cantante también ofrecerá conciertos en el festival Coachella.

¿Cuánto costarán los boletos para ver a Lady Gaga?

Aunque aún no se han confirmado los precios finales, se estima que los boletos tendrán un rango de entre $1,205 y $6,330 pesos, dependiendo de la zona. La sección Platino será la más cercana al escenario, mientras que las localidades más accesibles estarán en la zona Naranja C.





Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa será el jueves 6 de marzo a las 14:00 horas, mientras que la venta general iniciará el viernes 7 de marzo a la misma hora.

La alta demanda podría hacer que los boletos se agoten rápidamente. Se recomienda estar atentos a la preventa y preparar los métodos de pago con anticipación.

npq



Suscríbete a nuestro canal de YouTube