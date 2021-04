Meghan Markle y el príncipe Enrique anuncian su primera serie con Netflix

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Justin Bieber acaba de publicar su nuevo disco “Freedom”, se trata de un EP con seis canciones nuevas, tan solo un par de semanas después de su más reciente álbum “Justice”.

La estrella del pop que se ha transformado con un discurso espiritual, publicó en sus redes sociales la portada de “Freedom”, con una imagen minimalista, eso fue todo.

Así es “Freedom”

Los temas completamente nuevos, discurren por un sonido sosegado, negro y urbano, entre el hip hop, el r&b y el pop atmosférico, y están constituidos en todos los casos excepto en uno por colaboraciones junto a artistas como BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, Judah Smith y Tori Kelly.

Los títulos de las canciones son en orden: “Freedom”, “All She Wrote”, “We’re In This Together”, “Where You Go I Follow”, “Where Do I Fit In” y “Afraid To Say”.

El pasado 19 de marzo, luego de un retiro voluntario de varios años, en los que se retiró a un aprendizaje espiritual y un ejercicio de sanación personal, Justin Bieber tomó una posición respecto a su situación ante el mundo, y la comunicó en las letras de su disco “Justice”.

En “Justice” la música es una manera de recordarnos que no estamos solos, y que por si sola la injusticia no se resolverá haciendo música, pero que está contribuyendo con una pequeña parte, e invitó a sus fans a usar sus dones para hacer un bien, consideró Bieber.

Un año antes lanzó “Changes”, con el que obtuvo tres nominaciones a los últimos Grammy, incluidas las de “mejor álbum de pop vocal” y “mejor interpretación solista pop”.

