Mon Laferte celebra la vida con un concierto que será especial

Ciudad de México.- Emocionada y nerviosa por el concierto de esta noche, Mon Laferte se conectó para compartir los detalles de estas tres fechas que son especiales, porque seguramente serán los últimos conciertos antes del nacimiento de su hijo en marzo próximo.

Felizmente embarazada la cantautora seguirá adelante hasta que el bebé se lo permita y grita alegre.

Y agrega:

Mon Laferte intentará seguir trabajando después de la llegada del bebé, subir al escenario, salir de gira y “ser buena madre”, respondió cuando se le preguntó sobre sus metas a futuro.

Para los conciertos en el teatro Metropólitan esta semana, ya está ensayando y ocurren cosas extraordinarias, como olvidar la letra de las canciones, algo que nunca antes le había sucedido.

“Me pongo muy nerviosa porque se empieza a mover, se me pone la panza dura y me da miedo que no pueda cantar, sobre todo porque tengo canciones muy difíciles técnicamente, entonces se me dificultan, ahora que estoy embarazada.

Me está costando demasiado porque no tengo el suficiente aire para las notas altas o agudas… pero recurro al viejo truco de hacer que el público cante”.