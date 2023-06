Muere el actor de doblaje Rubén Moya

Ciudad de México.- Después de meses separados, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se reconciliaron y decidieron darse otra oportunidad, “por amor” y “por su hijo”.

A pesar del enojo y de sus diferencias, la pareja se dio cuenta que el amor que comparten es más fuerte y eligieron darle otra oportunidad a su matrimonio.

Así lo compartieron los dos por separado en eventos diferentes.

Sandra Echeverría asistió a un evento de radio y ahí dio la buena noticia de que estaban juntos nuevamente.

Por su lado, Leonardo de Lozanne también se mostró feliz al compartir detalles de la reconciliación con su esposa.

El cantante le dijo a los representantes de la prensa:

Compartió que pasaron por un proceso en el que se dieron cuenta que amarse es un trabajo de todos los días. Y en esta pareja había amor.

“Es de dos, con que uno no quiere pues ya no hay manera, es justamente lo que estamos haciendo como los dos queremos, estamos intentándolo de la mejor voluntad, el amor nunca ha dejado de estar, cuando ya no hay amor, ya no hay nada qué hacer”.