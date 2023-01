Muere Polo Polo, un comediante fuera de serie

Ciudad de México.— El comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, perdió la vida este lunes a los 78 años.

Nació en León, Guanajuato el 9 de marzo de 1944.

En 2016 anunció el retiro del espectáculo, sin que se supieras las causas de su ausencia de los escenarios.

Es uno de los comediantes más importantes del país, destacando su habilidad para el albur.

¿Quién fue Polo Polo?

Polo Polo nació como Leopoldo Roberto García Peláez, en León, Guanajuato, y es considerado uno de los comediantes mexicanos más importantes y referencia para muchos de los que le siguieron.

Alcanzó la fama fuera de los medios masivos de comunicación, que sirvieron de plataforma para muchos otros comediantes, se hizo popular por el tema de sus chistes subidos de tono y de claras referencia sexuales o doble sentido.

Su medio eran los centros nocturnos donde tomó experiencia como showman, en el stand up, cuando este concepto no era ni conocido en México. Polo Polo incrementó su fama al entrar a la televisión, pero esto ocurrió cuando su nombre ya era referencia en la comedia; pero la televisión no le gustaba porque había muchas restricciones.

Innovó en la comedia en varios aspectos, cuando se le ocurrió grabar discos, luego fueron casetes, y venderlos. Sus chistes se copiaban y pirateaban de manera casera.

Su padre, que era muy sociable, fue la primera inspiración de Polo Polo, era un comerciante mayorista de zapatos; así que cuando Leopoldo era niño llegaron a la Ciudad de México, donde su papá abrió una zapatería, en el Centro.

“Mi papá era un hombre de Dios… Fuimos una familia muy bonita”, dijo en alguna entrevista.

La zapatería estaba frente a un café, donde él joven Polo pasaba varias horas al día, un día se le ocurrió pedirle al dueño que lo dejara subir al escenario, le dieron permiso y solo atinó a hacer chistes, de una forma tan graciosa que se quedó años en ese lugar. Ahí nació el humorista.

Algo curioso es que fuera de los reflectores Polo Polo no era mal hablado, incluso le chocaba que le pidieran que contara chistes, él solía responder que pagaran su boleto del show si querían escucharlo.

