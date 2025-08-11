Música de Billie Eilish, como instrumento para relajar bebés

Ciudad de México.— Rockabye Baby lanzó el álbum Lullaby Renditions of Billie Eilish, con versiones instrumentales de grandes éxitos como “Bad Guy”, “Ocean Eyes” y “What Was I Made For?”, ganadora del Oscar por su aparición en Barbie.
El proyecto incluye temas recientes como “Lunch” y “Birds of a Feather”, además de clásicos como “Lovely”.
La producción sustituyó sonidos electrónicos por xilófonos y metalófonos suaves, creando una atmósfera serena apta para bebés (y personas adultas).
Beneficios comprobados del canto en el desarrollo infantil
Un estudio de la University of Auckland y Yale reveló que cantarles elevó notablemente el estado de ánimo de los bebés. Los investigadores observaron que los padres usaron el canto como estrategia natural para calmar a sus hijos durante cuatro semanas.
Otra investigación de Yale halló que cantar beneficiaba el bienestar emocional infantil y familiar. Señaló que esa práctica resultó accesible y segura, “con efectos reales en la salud de los bebés”.
Un estudio en el Reino Unido concluyó que cuando los niños hospitalizados escucharon nanas en vivo, bajaron su ritmo cardíaco, sintieron menos ansiedad y redujeron su percepción del dolor. El efecto no fue el mismo con lectura de cuentos.
Además, un ensayo clínico en Turquía mostró que cantar nanas (canciones suaves para bebé) durante la vacunación redujo el dolor infantil y la ansiedad de la madre.
Un estudio de Australia y Nueva Zelanda también evidenció que cantarles ayudó a que los bebés permanecieran más tranquilos al responder a momentos de angustia
Investigadores de Harvard confirmaron que los bebés se relajaron ante nanas, aunque no comprendieran la melodía ni el idioma. Las melodías con ritmo constante y repeticiones generaron esa serenidad.
Un artículo de WebMD reportó que la música calma, favorece el desarrollo del lenguaje y fortalece el vínculo afectivo entre el bebé y sus cuidadores.
Música de Billie Eilish para vínculo y descanso
Crear una rutina musical ayudó a algunos bebés a conciliar mejor el sueño. Dedicar unos minutos a cantar antes de dormir favoreció su serenidad, su capacidad para dormir y también benefició a sus familias.
La música de Billie Eilish, en versión de cuna, será en una herramienta emotiva, relajante y respaldada por estudios científicos sobre sus efectos en el desarrollo y bienestar infantil.
Rockabye Baby: tradición reinventada
Rockabye Baby, con más de 100 álbumes a su haber desde 2006, recreó clásicos del rock y pop en forma de nanas instrumentales.
Este nuevo álbum rinde homenaje a Billie Eilish con versiones suaves de sus canciones más reconocidas.
JAHA
Recuerdos Chespirito y Graciela Fernández emocionan a fans
A días del término de la serie del escritor y actor
Ciudad de México. — A pocos días del cierre de la serie Chespirito: sin querer queriendo, la familia de Roberto Gómez Bolaños compartió recuerdos inéditos que conmovieron a seguidores en toda América Latina.
Paulina Gómez Fernández, una de las hijas del comediante, publicó en redes sociales un fragmento de video antiguo donde aparecen sus padres, Chespirito y Graciela Fernández, en un viaje familiar.
Graciela, alejada del mundo del espectáculo, se convirtió para muchos en un pilar fundamental en la vida del creador de El Chavo del Ocho. El público destacó su apoyo incondicional, brindado mucho antes de que la fama llegara a su esposo.
La producción, estrenada en 2024, narró etapas poco conocidas de la vida de Gómez Bolaños. Según Paulina, este material no apareció en la serie, pero lo rescató tras ver una entrevista donde su padre recordaba ese viaje.
En redes sociales, los seguidores respondieron con mensajes emotivos. Algunos pidieron que se publiquen todos los recuerdos familiares disponibles, mientras otros reconocieron el papel central de Graciela. “Brilla en el cielo ahora que sabes que, tarde pero seguro, llegó tu promoción”, escribió una seguidora desde Uruguay.
“Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”: hija de Chespirito
El matrimonio de Chespirito y Graciela comenzó en 1968. Juntos tuvieron seis hijos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela. Fotografías de la pareja muestran a ambos sonrientes y con miradas cómplices, evidenciando el cariño que compartieron por décadas.
Te interesa: Secuela de La Pasión de Cristo se estrenará el Viernes Santo de 2027
Paulina también publicó recientemente tres imágenes borrosas pero significativas. En ellas, la pareja aparece en momentos cotidianos, transmitiendo la cercanía y afecto que marcaron su relación. “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”, escribió en la publicación, que acumuló cientos de reacciones y comentarios.
Los hijos de la pareja han tomado caminos diversos. Algunos se mantuvieron alejados de los reflectores, mientras Paulina y Roberto colaboraron en la producción de la serie, que recibió elogios por su enfoque humano y detallado.
Para muchos seguidores, estas publicaciones representan un valioso complemento a la serie, pues ofrecen una ventana íntima a la vida familiar de Gómez Bolaños. La respuesta entusiasta sugiere que existe interés por más material inédito.
Aunque no se ha confirmado una segunda parte, la familia continúa compartiendo recuerdos que fortalecen la conexión emocional con el legado del comediante. Cada imagen y video publicado refuerza la memoria colectiva de un artista que marcó generaciones.
JAHA
“Hasta tus pies, Virgen de Talpa”: Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
Ciudad de México.— Una manda, un camino de fe y un corazón agradecido: así se funden la tradición católica, el vínculo familiar y la fe que mueve montañas.
Una caminata que no es concierto
No hubo luces, ni escenario, sólo el polvo del camino, el murmullo de los rezos y el paso firme de miles de personas que, como cada año, han caminado la Ruta del Peregrino rumbo a Talpa de Allende, Jalisco.
Esta ocasión, avanzando sin protagonismo, iban el cantante Julión Álvarez y su padre, César Álvarez Villalpando, unidos por una promesa de fe y el amor que desde siempre los ha acompañado.
Esta vez, no era el artista ni el ídolo regional. Era el hijo y el creyente. Caminaba por una manda personal y lo hacía como los demás: con oración y cansancio en los pies, pero con gratitud en el alma.
Camino que transforma
La Ruta del Peregrino no es una excursión ni un evento turístico. Es una de las manifestaciones de fe más grandes de México. Cada año, más de cuatro millones de personas se ponen en camino hacia el Santuario de la Virgen del Rosario de Talpa, muchos de ellos desde el Cerro del Obispo. Son 117 kilómetros de trayecto entre montañas, polvo y piedra, que atraviesa once municipios jaliscienses como Ameca, Mascota, Mixtlán, Guachinango y San Sebastián del Oeste, hasta llegar a Talpa de Allende, en plena Sierra Occidental.
Algunos completan el recorrido en dos días, otros tardan hasta cinco. La caminata, que puede llegar a diez horas por jornada, depende de la condición física y, sobre todo, de la fe. Muchos lo hacen a pie, lo único que no cambia es la intención que los mueve: agradecer, pedir, cumplir, reconciliar.
Padre e hijo, unidos también en la fe
La presencia de Julión Álvarez en esta peregrinación no fue un acto de exhibición. Fue una expresión sincera de su religiosidad. Caminó acompañado por su padre, a quien ha llamado públicamente su ídolo, y juntos vivieron el recorrido como un acto íntimo de espiritualidad.
Esa relación de respeto y cariño se notó en cada paso, en cada gesto compartido, en el aliento mutuo que se daban mientras avanzaban por los tramos más difíciles, como El Espinazo del Diablo, una cuesta empinada y pedregosa donde los peregrinos deben apoyarse con cuerdas para seguir subiendo.
Ya en el templo, Julión cumplió su manda y luego de recibir permiso del sacerdote, interpretó brevemente una de sus canciones dentro del santuario. El momento fue capturado por los fieles, emocionados por ver a un cantante popular unirse a ellos no como artista, sino como hermano de camino. El video se volvió viral, pero lo que dejó fue más que una anécdota: fue un testimonio de fe sencilla y genuina.
LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
El corazón de la tradición
La historia de esta peregrinación tiene más de 200 años. Inició cuando los pueblos tarascos trajeron la primera imagen tallada en madera de la Virgen del Rosario. La fama de sus milagros atrajo a los devotos de toda la región. Desde entonces, la romería ha crecido y se ha convertido en una de las expresiones más intensas de devoción mariana en México.
Durante el trayecto, el paisaje cambia de forma constante. Pasos entre árboles, caminos terrosos, cruces levantadas en honor a los que ya no volvieron. Hay relatos y leyendas que infunden respeto, pero también esperanza. Hay cantos, rezos, lágrimas, promesas. Hay personas mayores, niños, familias enteras que hacen el recorrido unidos. Los fieles no han dejado de caminar. Piden paz, protección y consuelo.
Una señal en el camino
Para muchos creyentes, la presencia de figuras públicas como Julión Álvarez en esta peregrinación es una forma de confirmar que la fe es de todos, sin distinción. Él mismo lo dijo: esto no es un evento, es una conexión con algo más grande. Y esa conexión se hace más fuerte cuando se recorre con humildad y se vive en silencio, paso a paso, kilómetro a kilómetro.
Caminar para creer
Con el sol en la espalda, a pesar de las cuestas, el cansancio y de las ampollas, Julión Álvarez siguió adelante, porque cada paso tenía un sentido, porque la Virgen los esperaba. Porque la manda no es una carga, sino una ofrenda. Ese es el milagro del camino.
ebv
¿Eres muy católico?, Dios no es religión, vive en el corazón responde El Mimoso
Ciudad de México.— Especialistas alertan sobre el aumento de jóvenes que enfrentan un vacío espiritual difícil de llenar. En ese contexto, el cantante Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, se aleja del guion habitual de los artistas para compartir lo que sostiene su vida fuera del escenario: una relación con Dios que, según asegura, le cambió la forma de vivir y de entender el mundo.
Dios vive en lo que haces
En entrevista Jessie Cervantes en el programa radiofónico Jessie en Exa, el intérprete sinaloense fue claro al hablar sobre su fe. No se define por una religión, sino por una relación.
¿Eres muy católico?, preguntan al mimoso.
“Me bauticé en la vida cristiana, pero dejé a un lado la religión. Dios no es religión, es relación. Cuando tú tienes una relación con Dios, Él vive en tu corazón, en tus acciones, en lo que haces todos los días”, explicó.
LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
Para Luis Antonio, no se trata de predicar ni de imponer creencias, sino de permitir que la relación con Dios moldee la vida diaria. Ahí, afirma, es donde las cosas realmente empiezan a cambiar.
De Sinaloa a los grandes escenarios
Nacido el 21 de noviembre de 1979 en La Concordia, Sinaloa, Luis Antonio López creció rodeado de música. Desde joven se unió a agrupaciones locales hasta que, a los 19 años, recibió la invitación de Germán Lizárraga para integrarse a El Recodo, una de las bandas más populares del país.
Durante más de una década formó parte de sus filas y grabó diez discos de estudio. Luego lanzó su carrera como solista con el disco Borrón y cuenta nueva, logrando conectar con nuevas generaciones a través de temas como Típico clásico y Tu mentira.
Hoy llena auditorios y recorre escenarios, pero no ha dejado de mirar hacia dentro.
¿Dónde está Dios en tu historia?
El Mimoso habla desde su experiencia, desde los momentos en que la fama no bastó y fue necesario encontrar respuestas más profundas.
Aunque no pretende convencer a nadie, sus palabras abren una conversación necesaria en un país donde muchas familias buscan orientación frente al dolor, la violencia o la desesperanza.
LEE “Hay pruebas científicas de la existencia de Dios”: Olivier Bonnassies
En medio de una sociedad que corre sin detenerse, “El Mimoso” propone algo sencillo: volver a mirar hacia dentro. No por obligación. Por necesidad.
Mientras muchos evitan tocar el tema de la fe, él lo pone sobre la mesa sin fórmulas, sin adornos. Y con una frase que puede servir para muchos: “Dios no es religión, es relación”.
ebv
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Lo “tenía todo”… pero no en plenitud
Ciudad de México.- Hace 14 años, el 23 de julio de 2011, el mundo perdió a una de las voces más poderosas y singulares de la música contemporánea. Amy Winehouse fue hallada sin vida en su departamento de Londres a los 27 años, como una consecuencia de una intoxicación etílica tras años de sufrir por el alcoholismo, la ansiedad y los fantasmas del abandono. El público se preguntaba ¿qué pasó si lo tenía todo? Tenía fama, fortuna, talento… pero vivía atrapada en un torbellino de dolor emocional que el éxito no apagó, al contrario.
Amy Winehouse no solo luchó contra las adicciones, sino contra una vida sin estructura interna, sin red de apoyo familiar, emocional, estable y sin la capacidad de decirse no a sí misma.
Hoy, casi 15 años después, su historia es una advertencia sobre todo para las nuevas generaciones. Porque no siempre es cierto que la libertad mal entendida, hacer lo que quieres, cuando quieres, sea el camino hacia la plenitud. A veces, la libertad sin propósito ni dirección solo multiplica el vacío.
La plenitud se ha malentendido, actualmente los jóvenes confunden qué es vivir plenamente, en su libro Rumbo a la plenitud, el rector de la Universidad Anáhuac, Cipriano Sánchez García, explica que la plenitud es felicidad, pero esta no solo es la alegría pasajera, “es que yo he logrado cumplir aquello que para mí es un bien, que me hace bien”. Y agrega si entendemos esto “seguro no te vas a confundir en tus decisiones”.
La cultura del “haz lo que quieras” y sus víctimas más jóvenes
En esta época de competencia feroz en las redes sociales, la autenticidad se promueve como valor absoluto, el caso de Amy Winehouse nos obliga a reflexionar sobre el mensaje cultural que escuchan los jóvenes de sus influencers: “Sé tú mismo, sin límites. Haz lo que sientas.” Pero, ¿qué pasa cuando lo que uno siente está profundamente herido?
De acuerdo con The Baring Foundation, organización británica que promueve el acceso a la salud mental en sectores vulnerables, la historia de Amy Winehouse es un llamado urgente a repensar cómo la sociedad y en especial la industria del entretenimiento, afecta a los artistas emocionalmente frágiles y cómo puede cambiar esto en un acompañamiento positivo antes de que su imagen pública los consuma por completo.
Su legado no debe limitarse a la música que dejó, sino también a la necesidad de crear entornos seguros, conscientes y humanos para quienes, como ella, llevan el alma al límite frente al reflector. La artista británica se convirtió en una figura atrapada entre la libertad artística y la esclavitud emocional; el éxito no sanó su historia personal, ni le dio dirección. Sus canciones, tan auténticas como desgarradoras, eran un grito de ayuda disfrazado de genialidad.
Eduardo Brik, psicoanalista, señala que Winehouse presentaba indicios claros de un trastorno de apego severo. “Las adicciones no son solamente una elección errada, son también una forma desesperada de llenar un vacío de pertenencia o de amor que no fue satisfecho en la infancia”, explica en su análisis clínico de la vida y obra de la artista.
¿Es libertad cuando no puedes decirte que no a ti mismo?
Amy Winehouse podía hacer lo que quisiera. Vivía sin horarios, sin rutinas, sin estructura, grababa cuando lo sentía, salía de gira si quería. Cancelaba entrevistas, escapaba de clínicas de rehabilitación, se perdía en las calles. Su cuerpo era libre. Pero su alma no.
La libertad auténtica no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de elegir lo que nos hace bien incluso cuando no es lo que más se desea. Como se puede ver en su documental o en la película Back to Black, Amy no podía decirse que no a sí misma, no tenía una brújula interna que le indicara cuándo parar. Y eso, en una industria que lucra con el exceso, puede ser letal.
El alma también necesita límites, verdad y dirección
Amy Winehouse no murió solo por exceso de alcohol. Murió por falta de sostén emocional. Por no tener redes que resistieran la presión de la fama. Por no contar con una estructura familiar fuerte que la ayudara a sanar su dolor. Como apuntan en Neuroclass, sitio especializado en neuropsicología y salud mental, “sus relaciones fueron marcadas por la dependencia emocional, el abandono y la falta de límites sanos.”
“El alma también necesita normas. No como prohibición, sino como contención. La fama sin verdad interna es una prisión disfrazada de libertad”.
¿Qué podemos aprender hoy, 14 años después?
La muerte de Amy Winehouse no es solo una efeméride musical. Es una oportunidad para hablar de lo que realmente importa, el apoyo familiar, los límites; para recordarle a los adolescentes que la fama no cura el alma; que la libertad sin verdad ni guía puede volverse autodestructiva. Que la autenticidad es valiosa pero necesita una base emocional sólida desde donde expresarse.
Su historia revela que el talento, por sí solo, no salva y que el aplauso no sustituye al amor.
También es un llamado a los padres. A mirar más allá y preguntarse sobre sus hijos: ¿sabe elegir? ¿sabe decirse que no? ¿tiene a alguien que lo escuche de verdad?
Amy Winehouse sigue cantando en nuestras memorias. Pero su silencio final debería hacernos ruido.
npq
