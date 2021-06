Nace la hija de Meghan y el Príncipe Enrique, Lilibet

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Este domingo, durante la jornada electoral, llamó la atención que famosos usaron sus redes sociales para expresar su apoyo a ciertos partidos políticos, en plena veda electoral; “Se ve que les pagaron”, los evidenció Sebastián Rulli.

El actor no pudo quedarse callado ante la oleada de colegas expresando opiniones favorables en redes sociales por tal o cual partido, lo que considero una conducta incongruente y censurable, por lo que les envío un mensaje a través de su cuenta de Instagram:

“Perdón, pero no me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: ‘No es que a mí no me gusta hablar de política ni de futbol ni de religión… pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos’, que se ve que les pagaron por decir esa estupidez”.