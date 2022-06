Napoleón se retira con la gira ‘Hasta Siempre’

Ciudad de México.- El cantautor José María Napoléon, con 52 años de carrera, decidió que es tiempo de retirarse de los escenarios porque quiere hacerlo mientras pueda, no después, y lo hará con la gira “Hasta Siempre”, que inicia el 10 de agosto con un concierto en el Auditorio Nacional.

Dejará los escenarios para dedicarse de lleno a componer para otros artistas, ya tiene canciones para Alejandro Fernández pero quiere presentarle 20.

Yo quiero retirarme pidiendo hacerlo y no esperar a no poder, quiero dejar una buena imagen de lo que fue como cantante y compositor; quiero dedicar el resto de la vida que Dios me permita a ser compositor para otros cantantes, ya tengo 12 canciones para Alejandro Fernández”.

De esto platicó Napoleón en una conferencia de medios sobre el escenario del Auditorio, en la que más allá de contestar preguntas charló sobre las satisfacciones que ha obtenido a lo largo de este medio siglo.

“Siempre agradecido con el público, me iré tranquilo, porque tengo la fortuna que me ha ido bien en la vida… hacer lluvia en lugar de ver llover… sí he sufrido algunos engaños, pero yo no me engañé, es lo que más me gusta de la vida”.