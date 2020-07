‘No bailes sola’, Danna Paola y Sebastián Yatra provocan polémica

Ciudad de México.- La esperada colaboración de Danna Paola con Sebastián Yatra “No bailes sola”, ya se estrenó y es tendencia en todas las redes sociales.

Esta canción provocó polémica en mayo pasado y la separación de la pareja formada por el colombiano y Tini Stoessel, cuando se especuló que esta había sido la oportunidad para un romance furtivo con la mexicana.

Ambos artistas, Sebastián Yatra y Danna Paola, lo han negado en repetidas ocasiones.

Danna Paola fue duramente criticada en redes sociales por los fans de la pareja, una de las consentidas del medio.

Pero esto no logró opacar el estreno hoy de No bailes sola, al contrario, la canción está en boca de todos.

Nuevamente Danna Paola está en el ojo del huracán al utilizar sus redes sociales para intercambiar mensajes con el artsita colombiano, lo que fue enfureció a los fans de Tini.

“Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados!

4 meses de espera & WE DID IT @sebastianyatra Sebitas gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba”.

Esto escribió Danna sobre No bailes sola.





Sebastián Yatra finalizó la relación con Tini el pasado 16 de mayo y compartieron la decisión a través de un mensaje publicado en sus respectivas redes sociales.

Sobre los rumores que lo vinculan a Danna, aclaró en una entrevista anterior con Univisión, que entre ellos solo hay una buena amistad y colaboraciones musicales.

“Con Danna somos colegas, amigos, nos llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar. No puedo decir cuándo va a salir pero está brutal y la empezamos a hacer durante la cuarentena”.

Mientras tanto la pareja musical de Danna y Sebastián son tendencia.

npq