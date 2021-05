Nodal da anillo de compromiso ¡de 3 mdd! a Belinda

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Después de un año cerrado, vacío y solitario el escenario del Auditorio Nacional recibió al cantante Carlos Rivera, para presentar su nuevo álbum “Leyendas” fue una charla con los medios de comunicación en este foro a manera de homenaje a los grandes de la música en español.

“Leyendas entre las leyendas”

Así lo expreso Carlos Rivera para anunciar el lanzamiento el próximo viernes de su nuevo disco de duetos, titulado “Leyendas”, y es que en el Auditorio Nacional se grabaron algunos de los videos de estos duetos en plena pandemia.

Foto: Cortesía de Sony

“Fue un reto y un desafío absoluto juntar a todas estas leyendas de la música en pandemia, el proyecto inició antes de que existiera esto y después se tuvo que aplazar, pero buscamos la forma.

En este disco estoy absolutamente arropado, no es un disco de covers, son duetos y todos los participantes le dieron su bendición al proyecto, aun los que ya no están con nosotros”.

Foto: Cortesía Sony

En “Leyendas”, Carlos Rivera incluye temas con Armando Manzanero, Roberto Carlos, Franco de Vita, Roberto Carlos, José Luis Perales, Gloria Estefan, Raphael, Juan Gabriel, José José, Mercedes Sosa, José Luis Rodríguez El Puma y Omara Portuondo.

El cantante relató conmovido que el maestro Armando Manzanero colaboró con una de las últimas grabaciones de su vida.

“Armando Manzanero fue el primero que aceptó, pidió que le enviara la canción y la grabó de inmediato, cuando me la regresó me dijo ‘Carlitos vamos a comer comida yucateca’. Me duele en el alma no haber podido hacer esa comida como habíamos planeado, el maestro me dio muchos regalos en vida”.

Se trata de hacerles un homenaje en un momento en el que su carrera le permite hacerlo y fue un regalo que ellos aceptaran, agregó Carlos Rivera.

“Quiero unir a varias generaciones con estas canciones, unir a las familias”.

Así lo hizo posible

Compartió que grabó de forma presencial con Raphael y José Luis Perales por lo que viajo a España; también con Gloria Estefan y Franco de Vita.

En el caso del compositor brasileño Roberto Carlos no fue posible, ni con la cubana Omara Portuondo, por las restricciones de vuelos en esos países, pero se apoyaron en la tecnología.

En el caso de los cantautores que ya no están, se tomaron las canciones a las que aquellos invitaron a Carlos y que ya las habían incluido en sus propios discos. También se pidió la autorización a los herederos para nuevos duetos.

“Juan Gabriel y Camilo Sesto me invitaron a sus discos de duetos y ahora los incluimos en mi álbum, en su momento ellos dieron el visto bueno”.

De regreso a España

Para celebrar 10 años de su llegada a España, donde tuvo éxito con el musical El Rey León, Carlos Rivera iniciará su primera gira después de la pandemia este verano, con 12 conciertos presenciales en julio.

Vislumbra también pronto la posibilidad de reponer las fechas que le quedaron pendientes en México, no será con las nuevas canciones, porque tener invitados sobre el escenario es todavía casi imposible por las restricciones sanitarias.

