Operan a Joaquín Sabina de emergencia

Ciudad de México.- Lejos de celebrar su cumpleaños cerca de sus fans, Joaquín Sabina ingresó al hospital donde fue operado de emergencia la noche de este miércoles.

El cantautor español fue traslado de urgencia en ambulancia, después de caer del escenario durante un concierto en Madrid, la noche en que cumplía 71 años.

El compositor fue sometido con éxito a una intervención por un “pequeño cóagulo” en el cráneo tras la que permanece “estable”.

Así lo indica el parte médico facilitado este jueves a los medios de comunicación que esperan a las puertas del centro médico Rúber Internacional de Madrid.

El comunicado se indica que, a consecuencia de la caída, el artista sufre “traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico”.

¿Qué fue lo qué pasó?

Sabina se encontraba cantando sobre el escenario en el último concierto de la gira “No hay dos sin tres”, que comparte son su amigo Joan Manuel Serrat.

El artista se acercó demasiado al borde del escenario, confundido dio un paso adelante y cayó de una altura aproximada de dos metros.

Así pasó: Joaquín Sabina cae del escenario

Minutos más tarde reapareció en el escenario en una silla de ruedas, empujada por Serrat, para disculparse por tener que cancelar el concierto.

“Lo siento muchísimo, pero me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y esto hace que tengamos que suspender con todo el dolor de mi corazón y tengo que ir al hospital”.

Los organizadores aseguraron que el concierto se repondrá más adelante.

Concierto “No hay dos sin tres” Serrat y Sabina/Foto: Ángel Reyes

