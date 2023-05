‘Oren por Jamie Fox’: Familia

Ciudad de México.- Este martes Luis Miguel fue tendencia porque anunció los recintos en los que se presentará en Argentina, EU y Chile durante su gira 2023, pero causó cierta decepción entre sus fans en México porque dejó pendiente los foros en nuestro país.

Por la tarde fue noticia porque en su sitio oficial aparecieron las arenas y estadios de sus conciertos en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Puebla, entre otros. Confirmó así que aquí cantará en la Arena Ciudad de México. También apareció la Arena Monterrey, pero… más tarde las borraron.

¿Se equivocaron, no están confirmados los recintos? No lo sabemos, pero este jueves siguen sin figurar los recintos. En sus sitios oficiales, las Arenas Ciudad de México y Monterrey no han emitido comentarios y por supuesto no está el concierto de Luis Miguel en la cartelera.

🎶 Confirmado: los conciertos de Luis Miguel en la CDMX serán en la Arena Ciudad de México 🇲🇽 La información ya está en su portal oficial de internet 🎤 pic.twitter.com/WNoTG0rDM3 — Lalo González (@LaloGonzalezM) May 2, 2023

El artista no ha ofrecido una explicación como es su costumbre, este día su equipo publicó en redes sociales un video con sus mayores éxitos.

Lo extraño es que ni la Arena Ciudad de México, ni la empresa boletera Super boletos han hecho algún anuncio.

“Luis Miguel Tour 2023” marcaría su regreso a los escenarios, tras cuatro años de ausencia, después de su última parada en los escenarios, en 2018.

El Sol idea nuevas maneras de financiarse.

