OV7 30 Años: Ya hay fechas para la gira, por fin llegaron a un acuerdo

Los Ángeles.- La policía de de Los Ángeles llegó al Teatro Dolby para arrestar a Will Smith, luego del desagradable episodio de la bofetada a Chris Rock, en la gala del Óscar el domingo por la noche; así lo reveló el productor de la ceremonia, Will Packer.

La conversación sobre la cachetada del actor al comediante en el Óscar no se termina y cada día salen nuevas revelaciones.

En un adelanto de una entrevista que el productor dio al programa “Good Morning America” publicado por ABC News el jueves por la noche, éste relató.

“Dijeron ‘iremos a buscarlo, estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo’. Estaban exponiendo las opciones”.

Pero Chris Rock no sabía que hacer y dijo que estaba bien, los interrumpía pero y decía “No, no, no, estoy bien”, relató el productor.

“Incluso al punto que le dije: ‘Rock, déjalos terminar’. Los oficiales de la policía de Los Ángeles terminaron de exponer cuáles eran sus opciones y dijeron: ‘¿Te gustaría que tomemos alguna medida?’ Y él dijo que no”.



La policía de Los Ángeles dijo en un comunicado después de la ceremonia del domingo por la noche que estaban al tanto del incidente y que Rock se había negado a presentar una denuncia. El departamento se negó a hacer declaraciones el jueves sobre la entrevista de Packer, que se transmitirá completa el viernes por la mañana.

También trascendió esta semana que la Academia le pidió a Will Smith que se retirara de la gala y no quiso.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se reunió el miércoles para iniciar procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones a las normas de conducta del grupo. Smith podría ser suspendido, expulsado o sancionado de otra manera.

Eugenio Derbez, parte del elenco de la película CODA, galardonada con el premio principal, ya había comentado a un programa de radio en México, que la policía llegó por Will Smith al teatro donde continuaba la gala, pero que Chris Rock no quiso presentar cargos.

YA VISTE: Esto fue lo que realmente le dijo Denzel Washington a Will Smith: Eugenio Derbez

npq

SUS